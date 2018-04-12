На улицах Кирова и Плехановской в Воронеже появились новые урны
А в ближайшее время современные контейнеры для сбора мусора установят еще на 18 магистралях города.
А в ближайшее время современные контейнеры для сбора мусора установят еще на 18 магистралях города.
В Ленинском районе продолжается благоустройство. В четверг, 12 апреля, сотрудники комбината благоустройства смонтировали на улицах Плехановской и Кирова 10 современных вместительных урн.
Программу по установке урн начали в Ленинском районе еще осенью. В ближайшее время на 18 улицах района появятся еще около восьми десятков урн, в местах, где наибольший поток пешеходов — на остановках общественного транспорта, в зонах отдыха горожан и других.
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