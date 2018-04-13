Центральный парк Калининграда начали обрабатывать против клещей

Источник: Клопс.ru

Второй этап обработки назначен на первую декаду мая. Специалисты используют акарицидные препараты, которые безопасны для людей и домашних животных.

Сообщается, что часть растений парка негативно влияют на насекомых, благодаря содержанию в них пиретрина, поражающего нервную систему клещей.