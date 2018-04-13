Центральный парк Калининграда начали обрабатывать против клещей
С 10 апреля в главном парке Калининграда провели первый этап противоклещевой обработки зеленых зон. Об этом сообщили в отделе развития парка.
С 10 апреля в главном парке Калининграда провели первый этап противоклещевой обработки зеленых зон. Об этом сообщили в отделе развития парка.
Второй этап обработки назначен на первую декаду мая. Специалисты используют акарицидные препараты, которые безопасны для людей и домашних животных.
Сообщается, что часть растений парка негативно влияют на насекомых, благодаря содержанию в них пиретрина, поражающего нервную систему клещей.
Ранее говорилось о том, что активизация клещей связана с потеплением в регионе. А 24 марта Роспотребнадзор сообщал об увеличении заболеваемости инфекциями, переносчики которых — клещи.
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