Население Казахстана превысило 18 миллионов человек

Источник: Zakon.kz

Население Казахстана превысило 18,2 миллиона человек. Прирост в городах идет значительно быстрее, чем в сельской местности. Лидер — Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на исследование агентства Ranking.kz.

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«Демографической картиной в РК правят агломерационные процессы и урбанизация: с начала года прирост населения в городах опередил увеличение числа сельских жителей более чем в два раза — 1,7 процента (до 10,43 миллиона человек) и 0,8 процента (до 7,73 миллиона человек) соответственно», — отметили аналитики.

Доля городского населения на конец 2017 года составляла 57,4 процента, сельского — 42,6 процента.

«К весне с начала года население страны выросло на 38,8 тысячи человек (0,2 процента), и составило на 1 марта 18,2 миллиона человек. Прирост городского населения за первые два месяца составил 25,9 тысячи человек. Увеличение количества горожан отмечено в 12 из 16 регионов РК», — говорится в опубликованном исследовании.

По темпам прироста лидирует Алматы — на 9,7 тысячи, до 1,81 миллиона человек. Следом Астана — на 6,8 тысячи, до 1,39 миллиона человек. На третьем месте ЮКО — на 4,7 тысячи, до 1,35 миллиона человек.

В сельской местности население с начала года увеличилось на 12,9 тысячи человек и составило на 1 марта 7,74 миллиона граждан. Численность жителей аулов выросла только в семи областях РК из 14.