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23:15 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: финалисток конкурса «Мисс Беларусь» представили зрителям

Всего 30 девушек отобрали для участия в финальной стадии конкурса «Мисс Беларусь-2018». Смотрите на видео кандидаток на титул самой красивой представительницы республики.

Источник: Sputnik.by

30 финалисток конкурса «Мисс Беларусь» начинают готовиться к шоу, которое пройдет 4 мая в столичном Дворце спорта.

Победительнице достанется корона «Мисс Беларусь», автомобиль Geely Atlas, денежный приз и право представлять страну на аналогичных конкурсах за рубежом. Победительница примет участие в конкурсе «Мисс Мира».

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Первый конкурс прошел в Беларуси 1998 году, и с тех пор его проводят каждые два года. А в этом году организаторы обещают заменить дефиле хореографическими номерами. Это усложнит задачу участницам конкурса.

Sputnik побывал на кастингах «Мисс Беларусь» в Витебске, Гомеле и Минске. Иллюстрации можно увидеть по ссылкам.

Также Sputnik пообщался с претендентками на победу.

Организаторы конкурса — Министерство культуры, телеканал ОНТ и Национальная школа красоты.

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