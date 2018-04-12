Видеофакт: финалисток конкурса «Мисс Беларусь» представили зрителям
Всего 30 девушек отобрали для участия в финальной стадии конкурса «Мисс Беларусь-2018». Смотрите на видео кандидаток на титул самой красивой представительницы республики.
Всего 30 девушек отобрали для участия в финальной стадии конкурса «Мисс Беларусь-2018». Смотрите на видео кандидаток на титул самой красивой представительницы республики.
30 финалисток конкурса «Мисс Беларусь» начинают готовиться к шоу, которое пройдет 4 мая в столичном Дворце спорта.
Победительнице достанется корона «Мисс Беларусь», автомобиль Geely Atlas, денежный приз и право представлять страну на аналогичных конкурсах за рубежом. Победительница примет участие в конкурсе «Мисс Мира».
Первый конкурс прошел в Беларуси 1998 году, и с тех пор его проводят каждые два года. А в этом году организаторы обещают заменить дефиле хореографическими номерами. Это усложнит задачу участницам конкурса.
Sputnik побывал на кастингах «Мисс Беларусь» в Витебске, Гомеле и Минске. Иллюстрации можно увидеть по ссылкам.
Также Sputnik пообщался с претендентками на победу.
Организаторы конкурса — Министерство культуры, телеканал ОНТ и Национальная школа красоты.
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