Автор скульптуры Александра Невского назвал дату открытия памятника в Калининграде
Торжественное открытие памятника князю Александру Невскому на площади Василевского в Калининграде состоится 18 апреля. Об этом в своём Instagram сообщил автор скульптуры Вадим Цыганов.
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