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12:01 (мск), источник: Клопс.ru

Автор скульптуры Александра Невского назвал дату открытия памятника в Калининграде

Торжественное открытие памятника князю Александру Невскому на площади Василевского в Калининграде состоится 18 апреля. Об этом в своём Instagram сообщил автор скульптуры Вадим Цыганов.

«Приёмка прошла! Открытие 18 апреля. Камень на выступе привезён из Переславля-Залесского. Этот город является местом рождения Александра Невского!» — написал художник.

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По мнению Вадима Цыганова, Невский получился узнаваемым. Главный специалист государственного архива Калининградской области Анатолий Бахтин назвал историческим ляпом щит, на котором стоит скульптура князя.

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