Солнце, пляж и пулемет. Опасно ли россиянам ехать в Египет?

Источник: AP 2018

11 апреля (впервые после теракта 2015 г.) возобновляется авиасообщение между Москвой и Каиром. Обозреватель «АиФ» побывал в Шарм-эль-Шейхе, дабы выяснить, насколько сейчас местные курорты безопасны для граждан России.

— Ваши документы!

— Пожалуйста.

Солдат в бронежилете на КПП у посёлка Таба долго сверяет фото в паспорте с моим лицом, потом отходит и куда-то звонит. Рядом на 30-градусной жаре изнывает пулемётчик в чёрной форме: его будка укреплена листами брони со всех сторон, чтобы отразить внезапное нападение. Водитель моего такси объясняет:

Чаще всего террорист-смертник летит на бешеной скорости, стараясь врезаться в гущу военных. Снайпер тут не поможет, а вот пулемёт — очень даже.

Фронт расположен в нескольких десятках километров, ближе к северу Синая: накануне авиация Египта нанесла бомбовый удар по позициям радикальных исламистов, которых уже пять лет не могут выкурить из подземных лабиринтов. По дороге до Шарм-эль-Шейха (250 км) мне встретилось множество блокпостов с броневиками и колючей проволокой — на двенадцатом я бросил считать. Наш автомобиль нехотя проверили только на двух КПП: остальные сонно кивают, машут рукой — счастливого пути.

Заметил, мы столько ехали, но не увидели ни одной деревни? Все местные бедуины ушли воевать за «Исламское государство» (ИГ — организация, запрещённая в РФ). Русские туристы пропали, вот беда… Я с тебя за эту дорогу 50 долларов взял, а когда-то возил за 300. Мухаммед таксист

Всё верно — курортники из России не летали в Египет с 31 октября 2015 г.: в этот день террористы ИГ заложили бомбу в авиалайнер «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Петербург, и убили 224 человека.

«Когда приедут русские?».

Фронтовая обстановка меняется на подъезде к Шарм-эль-Шейху. Тут всё прекрасно — пальмы, верблюды и море, зато у гостиниц стало больше вооружённой охраны. Мухаммед приветствует служащего, тот открывает ворота отеля. «Мы с ним родственники, — поясняет водитель. — Моя сестра замужем за его дядей».

То есть, будь в такси взрывчатка, оно бы спокойно проехало к дверям комплекса, где живут сотни туристов, — запросто, по знакомству.

Во многих вещах в Египте до сих пор принято полагаться на авось, и никакие теракты этот стиль жизни не изменят. Чартеры из РФ не летают сюда уже 2,5 года, но местные морские «здравницы» не безлюдны, как в самое первое время после запрета на авиасообщение. В крупной гостинице «Санрайз» мне сообщили: у них заполнено 60% номеров, хотя в некоторых отелях дела идут не столь радужно — свободны 85% комнат, несмотря на огромные скидки. Кто же в итоге заменил нас в Египте?

Сейчас здесь живут 300 украинцев, 200 жителей различных арабских государств, включая Саудовскую Аравию и Палестину. Но, поверьте, мы очень ждём русских курортников. Это вам каждый в Шарм-эль-Шейхе скажет — и торговцы, и бизнесмены соскучились по гостям из России. Карам Мотави менеджер отеля

Вопрос, когда приедут русские, задавали мне в Египте все — от служащего КПП на границе с Израилем до солдат на блокпостах и сотрудников аэропорта. «Ты из России? В самом деле? — удивляется египтянин, предлагающий по двойной цене поездку в пустыню. — Вы наконец-то возвращаетесь? Я счастлив. О Аллах, как мы вас заждались!» Честно говоря, Египет мечтает не конкретно о нас, а о наших деньгах: именно отдыхающие из РФ считаются самыми щедрыми, меньше торгуются за сувениры и оставляют работникам отеля лучшие чаевые. Менеджмент гостиниц Шарм-эль-Шейха не скрывает — едва российские туристы вернутся, цены обязательно поднимутся.

Мы потеряем арабских гостей, но это не катастрофа — Россия для нас важнее, — откровенничает за кальяном хозяин курортного комплекса. — Кроме того, хватит уже играть с огнём — среди приезжих курортников из стран вроде Судана, Ирака или Ливии могут оказаться засланные террористы. Да, вещи постояльцев досматриваются на входе в любой отель, но ты же понимаешь: всякое случается. Русские в этом смысле куда безопаснее арабов.

Арабские туристы полностью заменить российских не смогли. | Источник: AP 2018

Отдыхающие в чёрном

Теракты в Шарм-эль-Шейхе происходили и раньше — в 2005 г. при взрывах смертников погибли 88 человек, 150 были ранены. Сейчас боевики на Синайском полуострове захватывают населённые пункты, десятками убивают солдат, а в прошлом ноябре при атаке террористов на город Бир-эль-Абд их жертвами стали 300 мирных жителей. На пляже в войну не хочется верить.

Недалеко — рукой подать — резня, кровь, бомбардировки. А тут загорающие девушки в бикини, музыка, мороженое, пловцы в масках, разглядывающие красивых рыбок среди вод невероятно лазурного моря. Может ли такое быть в одной и той же стране? Да, в Египте подобная ситуация — реальность.

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Арабские туристы в гостиницах ведут себя, как правило, одинаково. Мужчины даже не ходят на море — они не отлипают от баров по системе «всё включено», поглощая неимоверное количество алкоголя (в их странах спиртное запрещено), танцуют в бассейне и поют песни. Женщины в чёрных одеяниях с полностью закрытыми чадрой лицами целыми днями сидят на пляже (не купаясь) и смотрят за детьми. Европей­ские туристы взирают на них с нескрываемым удивлением — раньше представителей арабских государств в отелях не было, а теперь это похоже на столкновение двух миров. Гражданам Египта (а также палестинцам и гостям из Судана) номера предлагаются в 3 раза дешевле, чем европейцам. Объясняют: с исчезновением 4 млн российских туристов из Дахаба, Шарм-эль-Шейха и Хургады индустрии отелей иначе было не выжить.

Не тех обыскивают?

В аэропорту курорта безопасность стала заметно лучше. Если сразу после взрыва авиалайнера «Когалымавиа» в ноябре 2015 г. я спокойно зашёл в зону вылета, не предъявив даже паспорт (!), то сейчас это абсолютно невозможно. На въезде блокпост тестирует такси на наличие взрывчатки, на входе смотрят распечатки электронных билетов — без них в аэропорт не пускают.

Проверки стали качественнее: три кордона с просвечивающими лучами и металлоискателями, отдельных людей (вызывающих подозрение) останавливают и детально перебирают ручную кладь. Хаоса и бардака больше нет.

Похвально, только вот бомбу на борт российского самолёта пронёс не пассажир, а какая-то сволочь из персонала аэропорта. Сам авиалайнер перед вылетом теперь тщательно осматривают спецслужбы, проверяют кресла, туалеты на наличие посторонних предметов. Очень жаль, что они не делали ничего подобного раньше.

Я всецело понимаю желание наших людей отдохнуть дёшево и полететь за скромную цену на море хотя бы раз в год. Тем более что у нас — и в Сочи, и в Крыму — за столько лет не смогли обеспечить приезжим хороший сервис и низкие цены. Пусть каждый решает для себя, рискнуть и отправиться в Египет или нет. Просто учитывайте: в этой стране не так уж далеко от курортных зон ведётся полномасштабная война. Боевики объявили иностранных туристов объектом своей охоты и убивали их неоднократно. Эта проблема никуда не делась. Ложась загорать на пляже, окружённом блокпостами, танками и п­улемётами, знайте — увы, тут много людей, желающих вас убить.

Египетские власти обязаны гарантировать безопасность для граждан РФ: особенно после ужасающего теракта, унёсшего жизни сотен петербуржцев. Однако пока мы с вами поедем в Египет по-преж­нему на свой страх и риск.