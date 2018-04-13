Солнце, пляж и пулемет. Опасно ли россиянам ехать в Египет?
Египет ждёт российских туристов. Однако не всё так просто.
Египет ждёт российских туристов. Однако не всё так просто.
11 апреля (впервые после теракта 2015 г.) возобновляется авиасообщение между Москвой и Каиром. Обозреватель «АиФ» побывал в
— Ваши документы!
— Пожалуйста.
Солдат в бронежилете на КПП у посёлка Таба долго сверяет фото в паспорте с моим лицом, потом отходит и
Чаще всего
террорист-смертниклетит на бешеной скорости, стараясь врезаться в гущу военных. Снайпер тут не поможет, а вот пулемёт — очень даже.
Фронт расположен в нескольких десятках километров, ближе к северу Синая: накануне авиация Египта нанесла бомбовый удар по позициям радикальных исламистов, которых уже пять лет не могут выкурить из подземных лабиринтов. По дороге до
Заметил, мы столько ехали, но не увидели ни одной деревни? Все местные бедуины ушли воевать за «Исламское государство» (ИГ — организация, запрещённая в РФ). Русские туристы пропали, вот беда… Я с тебя за эту дорогу 50 долларов взял, а
когда-товозил за 300.
Всё верно — курортники из России не летали в Египет с 31 октября 2015 г.: в этот день террористы ИГ заложили бомбу в авиалайнер «Когалымавиа», следовавший из
«Когда приедут русские?».
Фронтовая обстановка меняется на подъезде к
Во многих вещах в Египте до сих пор принято полагаться на авось, и никакие теракты этот стиль жизни не изменят. Чартеры из РФ не летают сюда уже 2,5 года, но местные морские «здравницы» не безлюдны, как в самое первое время после запрета на авиасообщение. В крупной гостинице «Санрайз» мне сообщили: у них заполнено 60% номеров, хотя в некоторых отелях дела идут не столь радужно — свободны 85% комнат, несмотря на огромные скидки. Кто же в итоге заменил нас в Египте?
Сейчас здесь живут 300 украинцев, 200 жителей различных арабских государств, включая Саудовскую Аравию и Палестину. Но, поверьте, мы очень ждём русских курортников. Это вам каждый в
Шарм-эль-Шейхескажет — и торговцы, и бизнесмены соскучились по гостям из России.
Вопрос, когда приедут русские, задавали мне в Египте все — от служащего КПП на границе с Израилем до солдат на блокпостах и сотрудников аэропорта. «Ты из России? В самом деле? — удивляется египтянин, предлагающий по двойной цене поездку в пустыню. — Вы
Мы потеряем арабских гостей, но это не катастрофа — Россия для нас важнее, — откровенничает за кальяном хозяин курортного комплекса. — Кроме того, хватит уже играть с огнём — среди приезжих курортников из стран вроде Судана, Ирака или Ливии могут оказаться засланные террористы. Да, вещи постояльцев досматриваются на входе в любой отель, но ты же понимаешь: всякое случается. Русские в этом смысле куда безопаснее арабов.
Отдыхающие в чёрном
Теракты в
Арабские туристы в гостиницах ведут себя, как правило, одинаково. Мужчины даже не ходят на море — они не отлипают от баров по системе «всё включено», поглощая неимоверное количество алкоголя (в их странах спиртное запрещено), танцуют в бассейне и поют песни. Женщины в чёрных одеяниях с полностью закрытыми чадрой лицами целыми днями сидят на пляже (не купаясь) и смотрят за детьми. Европейские туристы взирают на них с нескрываемым удивлением — раньше представителей арабских государств в отелях не было, а теперь это похоже на столкновение двух миров. Гражданам Египта (а также палестинцам и гостям из Судана) номера предлагаются в 3 раза дешевле, чем европейцам. Объясняют: с исчезновением 4 млн российских туристов из Дахаба,
Не тех обыскивают?
В аэропорту курорта безопасность стала заметно лучше. Если сразу после взрыва авиалайнера «Когалымавиа» в ноябре 2015 г. я спокойно зашёл в зону вылета, не предъявив даже паспорт (!), то сейчас это абсолютно невозможно. На въезде блокпост тестирует такси на наличие взрывчатки, на входе смотрят распечатки электронных билетов — без них в аэропорт не пускают.
Похвально, только вот бомбу на борт российского самолёта пронёс не пассажир, а
Я всецело понимаю желание наших людей отдохнуть дёшево и полететь за скромную цену на море хотя бы раз в год. Тем более что у нас — и в Сочи, и в Крыму — за столько лет не смогли обеспечить приезжим хороший сервис и низкие цены. Пусть каждый решает для себя, рискнуть и отправиться в Египет или нет. Просто учитывайте: в этой стране не так уж далеко от курортных зон ведётся полномасштабная война. Боевики объявили иностранных туристов объектом своей охоты и убивали их неоднократно. Эта проблема никуда не делась. Ложась загорать на пляже, окружённом блокпостами, танками и пулемётами, знайте — увы, тут много людей, желающих вас убить.
Египетские власти обязаны гарантировать безопасность для граждан РФ: особенно после ужасающего теракта, унёсшего жизни сотен петербуржцев. Однако пока мы с вами поедем в Египет по-прежнему на свой страх и риск.
Георгий Зотов
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