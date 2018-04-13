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10:48 (мск), источник: Известия

Младенческая и материнская смертность достигли исторического минимума

На снижение показателей повлияли появление современных перинатальных центров и невысокая рождаемость.

В России снизилась материнская и младенческая смертность, зафиксировал Минздрав. Показатели в прошлом году опустились на 27 и 8,3% соответственно по сравнению с 2016 годом. Уровень материнской и младенческой смертности стал рекордно низким за всё постсоветское время. Это результат реализации проекта «Технологии и комфорт — матерям и детям», в рамках которого внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи и открыты новые перинатальные центры, считают в Минздраве.

Младенцы и женщины стали реже умирать во время родов. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве. В 2017 году материнская смертность снизилась на 27% по сравнению с годом ранее. Показатель упал до 7,3 случая на 100 тыс. родившихся живыми. В 1990 году он был выше в 6,5 раза — 47,7 случая. Ежегодное снижение наблюдается с 2009 года, тогда показатели были на уровне 22 случаев на 100 тыс., следует из данных Росстата.

В прошлом году также снизилась младенческая смертность — на 8,3% по сравнению с 2016-м. В 2017-м показатель составил 5,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми. Снижение, по данным Росстата, зафиксировано с 2012 года. Тогда показатель был на уровне 8,6 случая.

В 2017 году удалось достичь исторического рекорда по минимальным показателям материнской и младенческой смертности, сообщила главный акушер-гинеколог России Лейла Адамян.

Снижение младенческой смертности продолжается и в 2018 году, отмечено в итоговом докладе Минздрава. В январе показатель составил 5,3 случая на 1 тыс. родившихся живыми. При этом в 52 регионах показатель младенческой смертности соответствует среднероссийскому уровню или не превышает его. В четырех регионах младенцы еще не умирали (в Ненецком и Чукотском автономных округах, Магаданской области, Еврейской автономной области).

Снижение показателей — результат проекта «Технологии и комфорт — матерям и детям», указано в докладе Минздрава. В рамках проекта во всех регионах внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным. Суть системы в том, чтобы обеспечить взаимодействие перинатальных центров с другими акушерскими стационарами, а также женскими консультациями. С 2015 года в РФ появилось 22 современных перинатальных центра. В 2018 году появится еще десять учреждений.

В России в прошлом году стали уделять повышенное внимание проблемам рождаемости, отметила Лейла Адамян.

— Помимо строительства новых перинатальных центров, для сохранения жизни ребенка и матери в России стали массово проводить качественные скрининговые исследования и плода, и женщины. Если выявлялись нарушения, то беременную сразу же помещали в специализированные высокотехнологичные современные центры, — пояснила она.

В рамках проекта Минздрава «Технологии и комфорт — матерям и детям» улучшилось качество оказания реанимационной помощи младенцам и роженицам, рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Также появились методические рекомендации по оказанию помощи недоношенным.

— В значительной степени на снижение младенческой и материнской смертности повлияло и снижение рождаемости. В прошлом году она достигла минимума за последние 10 лет, — добавила она.

По данным Росстата, в прошлом году уровень рождаемости в России снизился сразу почти на 10,9%. Если в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тыс. человек, то в 2017 году убыль населения составила 134,4 тыс. человек. Глава Минтруда Максим Топилин прежде заявлял, что для обеспечения роста численности населения уровень рождаемости в стране недостаточен. И ситуация будет ухудшаться, так как число женщин детородного возраста сократится на четверть.

В связи с этим демографическая политика становится приоритетом в социальной сфере. В прошлом году программа материнского капитала была продлена до конца 2021 года. С начала этого года россияне начали получать выплаты за рождение первенца.

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