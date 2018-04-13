И вот опять
Почему каждую весну в России затапливает одни и те же города и села.
Почему каждую весну в России затапливает одни и те же города и села.
Каждый год весеннее половодье оказывается неприятным сюрпризом для региональных властей, спасателей и местных жителей. Разбираясь с вопросом, портал iz.ru поговорил с заведующим лабораторией моделирования поверхностных вод в Институте водных проблем РАН Михаилом Болговым.
Каждую весну федеральные информационные агентства вводят рубрики «половодье» или «паводок». И выпускают в них с марта по май десятки, если не сотни новостей, интервью, обобщений.
Эти сообщения похожи на хронику боевых действий. Эвакуировано
Хотя само словарное значение слова «половодье» намекает, что это «регулярно повторяющаяся в одни и те же сезоны» наибольшая в году водность реки. Более того, география подтоплений от весны к весне практически не меняется.
В той или иной степени вода ежегодно затрагивает около 300 одних и тех же городов и десятки тысяч населенных пунктов. Но люди продолжают в них жить.
Кардинальную меру для решения проблемы приняли в Омской области. Там ликвидируют поселок Затон с населением 75 человек. Населенный пункт каждый год страдает от паводка —
Наш Гидрометцентр обычно весной говорит: «Затопит то, что и должно затопить». Мы каждый раз предлагаем расселить эти населенные пункты, они все известны, когда обсуждается
Человек всю жизнь привык быть возле реки. Он живет там, может, рыбой или еще
Это если не считать просто бардака, когда крупнопанельные дома строятся в зоне заведомо затопляемой, как в городе Зея (сильные наводнения произошли здесь в 2007 и 2013 годах, жилья лишились больше 100 семей. — Прим. ред.). Это просто неисполнение законодательства, граничащее с коррупцией. Были разбирательства, которые доходили до прокурорских проверок и прочего, но какие были применены меры, неизвестно.
Вот, город Крымск в 2012 году затопило дождевым паводком, погибло больше 150 человек. Это было наводнение, конечно, экстраординарное, но часть жертв была следствием того, что люди построились в заведомо затапливаемых участках.
Место там, видимо, подешевле было, и люди не придали опасности никакого значения.
Теоретически на каждой реке можно построить водохранилище, которое будет перехватывать паводочный сток выше города и спасать его от затопления. При этом, правда, мы уничтожим сельскохозяйственные угодья, затопим территории и нанесем системе реки непоправимый вред.
На такие крайние меры идут очень редко — из водохранилищ чисто противопаводочного назначения мне на ум приходит только Зейский гидроузел. Да и то он находится высоко в горах и практически никак не влияет на потери земель сельскохозяйственного назначения. И строили его, конечно, не только для защиты от паводка, там вырабатывается большое количество электроэнергии. Но действительно, благодаря этому водохранилищу город Благовещенск и часть китайской территории затапливаются не так сильно.
Остальные водохранилища, конечно, не противопаводочного назначения в основном, но играют свою роль. Все водохранилища, которые снабжают Москву водой, питаются за счет весеннего половодья. И в результате с 1908 года в Москве практически не было существенного половодья. Но если будет очень много снега в бассейнах
Проблемой наше правительство озадачивается периодически.
В 1980-е годы была федеральная программа по борьбе с затоплениями и подтоплениями. В 1990-е годы правительство издавало документы, обязывающие субъекты Федерации провести ревизии затапливаемых территорий и разработать программы борьбы с этим. Разработана, правда, была только одна — в Иркутске, а потом ее отменили. Вот сейчас правительство озадачило все крупные города определить зоны затопления и
Пока это довольно хаотически, но, слава богу,
как-тореализуется. Хотя что из этого выйдет, непонятно.
Кроме документа, нужно деньги вложить, чтобы выселить народ из этих зон, дамбы защитные построить. Кто будет вкладываться в борьбу с этой опасностью, непонятно. И пока МЧС подходит к этому примерно так: в
Вот сейчас в бассейне Дона и Хопра очень большие наводнения прошли. Был большой снежный покров, резко начал таять, и началась не то что паника, просто никто не ожидал. Как говорил классик, «никогда такого не было и вот опять». Мы уже свыклись с тем, что в бассейне Дона практически не формируется снежный покров, маленькое половодье, а тут выпало большое количество осадков, и произошло кратковременное затопление с большим ущербом для местных жителей.
Тут еще много проблем, в том числе качество прогнозов. Оперативные прогнозы — это применительно к снеготаянию неделя максимум, к дождевым паводкам — вообще часы. Паводки, которые в Крымске были, в Туапсе, мы больше чем за 6−10 часов предсказать не можем. Чтобы это изменилось, нужно очень большое усиление всей мониторинговой системы гидрометеорологической службы. Связь между количеством метеорологических станций и оправданностью прогноза прямая. Но пока, кроме модернизации отдельных устройств, дальше дело не идет.
Половодье и паводок отличаются друг от друга в первую очередь тем, что первое — явление регулярное.
Но и весенние половодья иногда приводят к серьезным последствиям.
Среди 10 самых масштабных наводнений в современной истории России сразу три связаны с весенним половодьем. Среди них два затронули якутский город Ленск, где по данным на 2017 год живут 23 тыс. человек.
В мае 1998 года
Ровно через три года, в мае 2001 года, уровень воды в Лене достиг уже 20 метров. 98% Ленска оказалось под водой. Город, в котором оказались разрушены более 3,3 тыс. домов, практически смыло с лица земли. Пострадавшими были признаны 30,8 тыс. человек, о погибших не сообщалось. Ущерб городу и его жителям составил 6,2 млрд рублей. Причем в целом по Якутии урон от весеннего половодья оценили в 7,08 млрд рублей.
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