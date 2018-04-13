Эксперты рассказали, как свести к минимуму протестные риски в России
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минимизации протестных рисков, связанных с кризисными ситуациями в российских регионах, могут помочь заранее созданные антикризисные планы и антикризисные команды, считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
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