Эксперты дали властям совет по минимизации протестов

Источник: РИА Новости

Эксперты подготовили доклад «Источники и риски протестной активности в 2018 году», основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.

Наиболее острыми и масштабными сейчас авторы доклада называют четыре формы протестов: экологические протесты, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.

Эксперты приходят к выводу, что для предотвращения рисков необходим, в том числе, учет новой информационной реальности, в которой соцсети и мессенджеры становятся не только распространителями информации, но и «точками самоорганизации протестных групп».

«Стоит отметить, что политика цензурирования социальных сетей и запрета мессенджеров не приведет к ограничению протестной активности — на место одной платформе, попавшей под запрет, просто придет другая. Поэтому необходимо активно работать с альтернативным информационным пространством и с лидерами мнений в нем», — указано в докладе.

Говоря о протестных рисках, связанных с проблемой обманутых вкладчиков, эксперты упоминают, что в 2017 году наиболее масштабными были протесты вкладчиков «Татфондбанка».

«Протестующие продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, координируя свою деятельность через мессенджеры и социальные сети. Скорость прохождения сигнала была очень высокой — несколько сот людей окружили здание правительства республики Татарстан в течение получаса после публикации призыва в группе в Telegram», — говорится в докладе.