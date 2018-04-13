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00:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети поразились исполинским запасам водки у поляков

Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете. Фотографию из магазина опубликовал пользователь Reddit под ником synecdokey.

Источник: synecdokey

На снимке запечатлено несколько больших стеллажей, практически полностью заполненных бутылками водки различных объемов и марок. При этом около полок нет ни одного покупателя, супермаркет как будто пустой.

Пост моментально набрал вирусную популярность: за несколько часов посетители Reddit поставили почти 30 тысяч одобрений.

Пользователей имиджборда поразило такое огромное количество крепкого алкоголя. Многие посетители американского сайта принялись рассказывать, как впервые попробовали водку. «Я пил эту штуку, она реально опасна, потому что на вкус, как вода», — заявил один из «пострадавших» комментаторов.

Другие пошутили, что на фотографии изображен водочный супермаркет, внутри которого на всякий случай установлен небольшой продуктовый магазин.

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