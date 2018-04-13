В сети поразились исполинским запасам водки у поляков

Источник: synecdokey

На снимке запечатлено несколько больших стеллажей, практически полностью заполненных бутылками водки различных объемов и марок. При этом около полок нет ни одного покупателя, супермаркет как будто пустой.

Пост моментально набрал вирусную популярность: за несколько часов посетители Reddit поставили почти 30 тысяч одобрений.

Пользователей имиджборда поразило такое огромное количество крепкого алкоголя. Многие посетители американского сайта принялись рассказывать, как впервые попробовали водку. «Я пил эту штуку, она реально опасна, потому что на вкус, как вода», — заявил один из «пострадавших» комментаторов.