Жители двух краев натворили дел в Приморье

По данным приморской прокуратуры один из фигурантов 150 тонн рыбы на сумму более 9,5 миллионов рублей для дальнейшей ее продажи в КНР. Все необходимые для экспорта продукции из России в КНР документы он сделал через своего знакомого. Последний предоставил пакет фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения.