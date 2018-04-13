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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Жители двух краев натворили дел в Приморье

Двое жителей Приморья и Хабаровского краев задержаны на контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает DEITA. RU.

Источник: Reuters

По данным приморской прокуратуры один из фигурантов 150 тонн рыбы на сумму более 9,5 миллионов рублей для дальнейшей ее продажи в КНР. Все необходимые для экспорта продукции из России в КНР документы он сделал через своего знакомого. Последний предоставил пакет фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения.

После этого рыба с подложными документами отправилась в международный автомобильный пункт пропуска «Краскино» в Хасанском районе.

В ходе таможенного досмотра сотрудниками Хасанского таможенного поста недостоверное декларирование выявили, уголовное дело возбудили. Фигуранты вину в инкриминируемом им деянии признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Таисия Масина.

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