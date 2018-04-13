«Тотальный диктант» пройдёт в Иркутске 14 апреля
Проверить свои знания русского языка может каждый. Завтра состоится «Тотальный диктант».
Проверить свои знания русского языка может каждый. Завтра состоится «Тотальный диктант».
18 площадок примут всех желающих. Среди них библиотека имени
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.