«Тотальный диктант» пройдёт в Иркутске 14 апреля

18 площадок примут всех желающих. Среди них библиотека имени Молчанова-Сибирского, Арт-завод «Доренберг», факультеты ИГУ и другие. Центральной точкой станет институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. Там текст будет диктовать поэтесса Ирина Астахова. Начало во всех пунктах — в час дня. С собой нужен паспорт. Но на некоторые всё же обязательна регистрация на сайте.