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03:31 (мск), источник: Вести Приморье

Синоптики уточнили время удара «западного циклона» по Владивостоку (карта погоды)

В субботу, 14 апреля, западный циклон принесет во Владивосток смешанные осадки (дождь, мокрый снег), сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 27% 756 мм рт. ст. 12 м/с
Источник: Вести Приморье

По уточненному прогнозу Примпогоды, осадки начнутся завтра утром (5 мм за 6 часов). Днем в субботу интенсивность смешанных осадков в виде дождя, мокрого снега увеличится до 7 мм. Пик непогоды прогнозируется на 17 часов субботы. К вечеру 14 апреля ожидается снег не менее 2 мм. В ночь на 15 апреля циклон покинет зону Владивостока. Всего при температура воздуха +0…+2 градуса ожидается выпадение около 15 мм осадков в смешанном виде.

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