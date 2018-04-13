Синоптики уточнили время удара «западного циклона» по Владивостоку (карта погоды)

По уточненному прогнозу Примпогоды, осадки начнутся завтра утром (5 мм за 6 часов). Днем в субботу интенсивность смешанных осадков в виде дождя, мокрого снега увеличится до 7 мм. Пик непогоды прогнозируется на 17 часов субботы. К вечеру 14 апреля ожидается снег не менее 2 мм. В ночь на 15 апреля циклон покинет зону Владивостока. Всего при температура воздуха +0…+2 градуса ожидается выпадение около 15 мм осадков в смешанном виде.