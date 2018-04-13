Татарстан стоит на своем языке

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Рабочая группа, куда входят ученые, представители министерств и ведомств Татарстана, пришла к выводу о недопустимости принятия законопроекта о добровольном изучении национальных языков. Об этом в четверг сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова. По ее словам, внесенный в Госдуму документ «вызывает недоумение» у региональных властей.

В рабочей группе отмечают, что проект содержит «положения о добровольности изучения родных языков из числа языков народов РФ и государственных языков республик», что «носит потенциально конфликтогенный характер». В Татарстане прогнозируют «существенное ограничение прав граждан на изучение родного языка в школе», если этот предмет будет исключен из перечня обязательных предметов.

«Учитывая широту диапазона интересов родителей и детей» и то, что на изучение родных языков выделяется «весьма малое количество учебного времени», для властей региона «совершенно очевидно, что здесь заложен конфликтогенный потенциал», подчеркнула госпожа Галимова. По ее словам, «в условиях культурного многообразия нашей страны подобные предложения кажутся недопустимыми».

Поправки в закон «Об образовании» на этой неделе внесла группа депутатов всех фракций (среди них есть представители Чувашии, Мордовии, Марий Эл и Чечни).

В статье 14 закона они предложили уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ «осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ». Также конкретизируется, что граждане «имеют право» получать образование (дошкольное, начальное и общее) и изучать родной язык «с учетом потребностей обучающихся и их родителей».



Один из авторов законопроекта, член думского комитета по образованию Алена Аршинова, на вопрос «Ъ», переводит ли законопроект родной язык из обязательной программы обучения в вариативную ее часть, прямо не ответила.

Она подчеркнула, что «добровольность изучения родного языка и государственных языков республик предусмотрена Конституцией РФ».

«Из-за того что этот чувствительный для страны вопрос до сих пор не закреплен в профильном федеральном законе, возникают проблемы в правоприменительной практике, — сказала она “Ъ”.— Такие непростые для общества вопросы должны регулироваться не стандартами или иными подзаконным актами, а именно федеральным законом, чтобы не давать поводы для неопределенностей и разночтений».



Заключение на законопроект планируют принять в Госсовете Татарстана. «Если он поступит в регламентные сроки, мы его будем рассматривать на сессии, — заявил “Ъ” глава комитета по образованию, культуре, науке и национальным языкам Разиль Валеев.— Первое впечатление от проекта — чем дальше в лес, тем больше дров. Мы думали, что эта тема успокоилась, но опять поднимается этот вопрос». Господин Валеев опасается, что теперь факультативным станет преподавание родных языков: «Сейчас ставится задача в объединении народов России, в формировании нации. Если мы будем ущемлять, ограничивать права народов, то как они будут объединяться? Такой проект играет отрицательную роль». Республики уже получили «установку», что государственные языки преподаются на добровольной основе, напомнил депутат. «А сейчас вносятся такие же изменения. Почему тогда в школах проходили проверки?» — спрашивает он.

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Напомним, языковой вопрос стал предметом дискуссий в республиках в прошлом году. В июле на заседании Совета по межнациональным отношениям президент Владимир Путин сказал, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского». Осенью прокуратура, исполняя поручение президента, потребовала исключить национальные языки из обязательной части школьных программ.

Власти Татарстана пытались настоять на сохранении обязательного изучения татарского языка. Согласно конституции Татарстана и региональному закону об образовании, он преподавался в равных объемах с русским языком. Однако в конце ноября Госсовет Татарстана вынужден был согласиться с рекомендациями Минобрнауки РФ, согласно которым госязыки республик могут преподаваться только добровольно, с письменного согласия родителей, не более двух часов в неделю.



Источник «Ъ» в правительстве РФ напомнил, что сейчас в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом» (ФГОС) родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. ФГОС утверждает министр образования, поэтому перенос языка из одной части программы в другую с помощью закона невозможен, уверяет собеседник «Ъ».