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03:49 (мск), источник: Восток Медиа

Паромное сообщение между Ванино и Холмском возобновили с улучшением погоды

В Хабаровском крае открыли паромную переправу Ванино — Холмск. Ветер в Татарском проливе стих, сообщение между населёнными пунктами работает в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, движение водного транспорта возобновили 13 апреля в 7:00.

Ранее агентство РИА «Восток-Медиа» писало, что паромное сообщение приостановили ночью в среду, 11 апреля. Движение перекрыли из-за циклона с порывами ветра до 18−23 метров в секунду и сильным снегом.

Подобная проблема с паромным сообщением возникает по причине непогоды каждую зиму. Сейчас у правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров.

Также из-за гололёда 11 апреля закрывали автобусное сообщение на комсомольской трассе. В четверг, 12 апреля сняли ограничение на участке Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Однако движение между Лидогой и Ванино ещё не возобновили.

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