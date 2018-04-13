Паромное сообщение между Ванино и Холмском возобновили с улучшением погоды

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, движение водного транспорта возобновили 13 апреля в 7:00.

Ранее агентство РИА «Восток-Медиа» писало, что паромное сообщение приостановили ночью в среду, 11 апреля. Движение перекрыли из-за циклона с порывами ветра до 18−23 метров в секунду и сильным снегом.

Подобная проблема с паромным сообщением возникает по причине непогоды каждую зиму. Сейчас у правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров.