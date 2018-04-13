Паромное сообщение между Ванино и Холмском возобновили с улучшением погоды
В Хабаровском крае открыли паромную переправу Ванино — Холмск. Ветер в Татарском проливе стих, сообщение между населёнными пунктами работает в обычном режиме.
В Хабаровском крае открыли паромную переправу Ванино — Холмск. Ветер в Татарском проливе стих, сообщение между населёнными пунктами работает в обычном режиме.
Как сообщает
Ранее агентство РИА «Восток-Медиа» писало, что паромное сообщение приостановили ночью в среду, 11 апреля. Движение перекрыли
Подобная проблема с паромным сообщением возникает по причине непогоды каждую зиму. Сейчас у правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров.
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