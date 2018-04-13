Депутатская комиссия приняла решение о почетном гражданине Владивостока

Комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» в составе председателя Думы города Владивостока Андрея Брика, председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмилы Таран, начальника управления по исполнению программ по поддержке населения Андрея Вишни; начальника управления муниципальной службы и кадров Татьяны Грачевой; почетных граждан города Владивостока: Геннадия Лазарева, Евгения Малявина, Валерия Тарабарова рассмотрели поступившие в Думу города Владивостока документы на присвоение почетного звания.

Председатель комиссии, депутат Людмила Таран напомнила, что согласно Положению о звании «Почетный гражданин города Владивостока» срок подачи представлений на присвоение почетного звания не позднее 1 апреля текущего года; документы, поступившие после указанного срока, рассмотрению не подлежат.

В установленные сроки в Думу города Владивостока были представлены документы по семи кандидатам, в числе которых Герой Социалистического Труда, ветеран — капитан китобойного флота Юрий Сергеев; руководитель детского военно-патриотического клуба «Юный патриот Родины» Галина Киселева; доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Владимир Подмаскин; председатель Приморского отделения Российского историко-просветительского, правозащитного общества «Мемориал» Юрий Трифонов; заместитель председателя Совета ветеранов Краснознаменного Тихоокеанского флота, полковник в отставке Анатолий Кокин, доктор технических наук, профессор Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Владимир Филаретов; мастер спорта СССР по боксу, тренер высшей категории, председатель Приморского отделения региональной общественной организации «Союз писателей России», секретарь правления СПР по Дальнему Востоку Александр Ткачук.

«Все люди, несомненно, достойные носить почетное звание, — отметила Людмила Таран. — Но согласно положению ежегодно звание “Почетный гражданин города Владивостока” присваивается одному гражданину из числа представленных кандидатов».

На заседании было проведено рейтинговое голосование по каждой представленной кандидатуре. Члены комиссии единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» Герою Социалистического Труда, ветерану — капитану китобойного флота Юрию Сергееву. По результатам заключения комиссии предложение о присвоении Юрию Сергееву звания «Почетный гражданин города Владивостока» будет внесено в Думу города Владивостока для принятия окончательного решения.

Кандидатура Юрия Сергеева на присвоении почетного звания выдвинута Фондом содействия созданию и сохранению памятников истории и культуры (Фонд «Альбатрос») и Приморской краевой организацией профсоюза работников рыбного хозяйства. В ходатайстве профсоюзной организации говорится, что «Юрий Георгиевич Сергеев в годы своей работы в УПФ “Дальморепродукт” возглавлял китобойную флотилию “Советская Россия”, китобои которой самоотверженно трудились в южных широтах Арктики. В непростое для страны время успешно решали вопросы продовольственного снабжения страны китовым мясом и обеспечения фармацевтической и парфюмерной промышленности высококачественным китовым жиром. Возглавляемый Юрием Георгиевичем коллектив китобойной флотилии внёс весомый вклад в строительство жилого микрорайона на улице Башидзе и Бассейновой медсанчасти рыбаков на улице Русской. Государство по достоинству оценило высокопроизводительный и добросовестный труд Юрия Георгиевича Сергеева, присвоив ему звание Героя Социалистического Труда и наградив двумя орденами Ленина. Сегодня Юрий Георгиевич ведёт большую организаторскую работу по увековечению самоотверженного труда китобоев в монументальной скульптуре».