Зампредседателя следственного комитета РФ проведет личный прием во Владивостоке

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю информирует, что 17 апреля 2018 года с 10 часов в городе Владивостоке заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан по вопросам рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел, относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации. Прием будет проходить в помещении следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 42. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (423) 240−31−87 ; 8 (423) 242−91−84 ; 8 (423) 240−39−47 .