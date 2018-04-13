Зампредседателя следственного комитета РФ проведет личный прием во Владивостоке
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю информирует, что 17 апреля 2018 года с 10 часов в городе Владивостоке заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан по вопросам рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел, относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации. Прием будет проходить в помещении следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 42. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
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