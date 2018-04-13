Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Хлои Кардашян впервые стала мамой
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: В США назвали условие, как избежать войны с Россией
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Виктория Дайнеко экстремально похудела
Художница превращает кукол Барби в знаменитостей
Рогозин ответил Трампу на угрозы его же словами
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
03:24 (мск), источник: Вести Приморье

Зампредседателя следственного комитета РФ проведет личный прием во Владивостоке

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (423) 240−31−87; 8 (423) 242−91−84; 8 (423) 240−39−47.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю информирует, что 17 апреля 2018 года с 10 часов в городе Владивостоке заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан по вопросам рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования уголовных дел, относящихся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации. Прием будет проходить в помещении следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 42. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (423) 240−31−87; 8 (423) 242−91−84; 8 (423) 240−39−47.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс
Российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Опасные для Байкала водоросли захватили уже почти 60% побережья
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Илья Ковальчук объяснил желание играть в США
Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны
«У вас есть 24 часа»: как дедлайны стали частью мировой политики
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь