Круизный суперлайнер прибывает во Владивосток

Источник: ДЕЙТА

Завтра, в субботу, 14 апреля, во Владивосток по туристическому маршруту из Пусана в Японию в очередной раз прибывает океанский суперлайнер «CostaNeoRomantica», сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Он пришвартуется к причалу морского вокзала в 7 часов утра. На его борту почти 1 700 туристов из разных стран мира (в основном из Республики Корея). Их, по сложившейся традиции, ожидает торжественная встреча и концертная программа на площадке морского вокзала, там же развернется ярмарка сувениров. Затем для гостей города будет организована обширная туристическая экскурсия по памятным и историческим местам Владивостока.

Покинет наш город «Costa NeoRomantica» в этот же день, 14 апреля, в 20 часов.

Начиная с 2012 года, Владивосток стал постоянным и привлекательным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает растущий авторитет нашего города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.