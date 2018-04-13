Круизный суперлайнер прибывает во Владивосток
Завтра, в субботу, 14 апреля, во Владивосток по туристическому маршруту из Пусана в Японию в очередной раз прибывает океанский суперлайнер «CostaNeoRomantica», сообщили DEITA. RU в городской администрации. Он пришвартуется к причалу морского вокзала в 7 часов утра. На его борту…
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