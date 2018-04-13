Иркутянка засудила турагентство за то, что самолет улетел на море без нее

Ровно год назад жительница Иркутска собралась провести отпуск с семьей на берегу Средиземного моря. Однако так и не примерила купальник на курорте. Вместо этого ей пришлось томится в залах суда, ведь туристическое агентство сорвало долгожданный отдых.

— По прибытии в аэропорт в установленное в билетах время истица обнаружила, что самолет уже улетел, при этом ее об изменении времени вылета никто не известил, — сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска. — На все направленные в адрес туристического агентства и туроператора претензии о возмещении вреда истица получила отказ, в связи с чем вынуждена была обратиться в суд.