Иркутянка засудила турагентство за то, что самолет улетел на море без нее
Продавцов путевки обязали выплатить недовольной клиентке денежную компенсацию.
Продавцов путевки обязали выплатить недовольной клиентке денежную компенсацию.
Ровно год назад жительница Иркутска собралась провести отпуск с семьей на берегу Средиземного моря. Однако так и не примерила купальник на курорте. Вместо этого ей пришлось томится в залах суда, ведь туристическое агентство сорвало долгожданный отдых.
— По прибытии в аэропорт в установленное в билетах время истица обнаружила, что самолет уже улетел, при этом ее об изменении времени вылета никто не известил, — сообщили в
И Фемида оказалась на стороне обиженной клиентки. Суд пришел к выводу, что турагентство и туроператор должны были сообщить об изменении времени вылета. Их обязали выплатить стоимость путевки, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.
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