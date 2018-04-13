Опасные для Байкала водоросли захватили уже почти 60% побережья

«Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты центра отмечают, что, по данным Лимнологического института Сибирского отделения академии наук России, «особую опасность для экосистемы озера Байкал представляет процесс “скрытой эвтрофикации” мелководных и заплесковых зон под воздействием избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора, что связано со сбросами неочищенных сточных вод и применением моющих средств, содержащих фосфаты».

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«Несмотря на запланированный в 2017—2022 годах ввод в действие новых и реконструкцию существующих очистных сооружений и канализационно-насосных станций, имеющиеся в настоящее время коммунальные очистные сооружения не обеспечивают должную степень очистки», — подчеркивается в документе.

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро «превосходных степеней»: самое глубокое (1637 метров), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.