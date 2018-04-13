Игорь Сахута вернулся на пост главы Дальнегорска
Своей вины он не признаёт и намерен доказать свою невиновность в суде.
Своей вины он не признаёт и намерен доказать свою невиновность в суде.
Игорь Сахута с 12 апреля снова приступил к исполнению обязанностей главы Дальнегорского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Решением Ленинского районного суда Владивостока 30 августа 2017 года Игорь Сахута был временно отстранен от должности главы Дальнегорского городского округа на период предварительного расследования по уголовному делу.
Уведомления о том, что Игорь Сахута приступил к своим обязанностям направлены врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и в департамент внутренней политики.
Напомним, Игорю Сахута предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 85, статьей 289, частью 2 статьи 285, частью 1 статьи 169 УК РФ. Своей вины Игорь Сахута не признаёт и намерен доказать свою невиновность в суде.
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