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03:59 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Сахута вернулся на пост главы Дальнегорска

Своей вины он не признаёт и намерен доказать свою невиновность в суде.

Игорь Сахута с 12 апреля снова приступил к исполнению обязанностей главы Дальнегорского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Дальнегорска.

Решением Ленинского районного суда Владивостока 30 августа 2017 года Игорь Сахута был временно отстранен от должности главы Дальнегорского городского округа на период предварительного расследования по уголовному делу.

Предварительное расследование было завершено 14 марта 2018 года — Следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю уголовное дело было передано в прокуратуру Приморского края.

Уведомления о том, что Игорь Сахута приступил к своим обязанностям направлены врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и в департамент внутренней политики.

Напомним, Игорю Сахута предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 85, статьей 289, частью 2 статьи 285, частью 1 статьи 169 УК РФ. Своей вины Игорь Сахута не признаёт и намерен доказать свою невиновность в суде.

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