Игорь Сахута вернулся на пост главы Дальнегорска

Игорь Сахута с 12 апреля снова приступил к исполнению обязанностей главы Дальнегорского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Дальнегорска.

Решением Ленинского районного суда Владивостока 30 августа 2017 года Игорь Сахута был временно отстранен от должности главы Дальнегорского городского округа на период предварительного расследования по уголовному делу.

Предварительное расследование было завершено 14 марта 2018 года — Следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю уголовное дело было передано в прокуратуру Приморского края.

Уведомления о том, что Игорь Сахута приступил к своим обязанностям направлены врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко и в департамент внутренней политики.