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04:10 (мск), источник: Губерния онлайн

«Вы же на ногах еле стоите»: человек, похожий на министра соцзащиты Хабаровского края, опозорился в Горине

Скандал в психоневрологическом интернате засняли на видео.

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На канале Komsagram в YouTube появился видеоролик, на котором человек, похожий на министра социальной защиты населения Хабаровского края Николая Цилюрика, проводит встречу с коллективом психоневрологического интерната в поселке Горин Солнечного района. Работники учреждения упрекают собеседника в неадекватном поведении, заявляя, что он пьян, говорит бессвязно и еле держится на ногах. Предположительно, встреча состоялась 12 апреля.

Редакция портала «Губерния» пока оставляет это видео без комментариев.

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«Вы же на ногах еле стоите»: человек, похожий на министра соцзащиты Хабаровского края, опозорился в Горине
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