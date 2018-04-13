«Вы же на ногах еле стоите»: человек, похожий на министра соцзащиты Хабаровского края, опозорился в Горине

На канале Komsagram в YouTube появился видеоролик, на котором человек, похожий на министра социальной защиты населения Хабаровского края Николая Цилюрика, проводит встречу с коллективом психоневрологического интерната в поселке Горин Солнечного района. Работники учреждения упрекают собеседника в неадекватном поведении, заявляя, что он пьян, говорит бессвязно и еле держится на ногах. Предположительно, встреча состоялась 12 апреля.