«Вы же на ногах еле стоите»: человек, похожий на министра соцзащиты Хабаровского края, опозорился в Горине
Скандал в психоневрологическом интернате засняли на видео.
Скандал в психоневрологическом интернате засняли на видео.
На канале Komsagram в YouTube появился видеоролик, на котором человек, похожий на министра социальной защиты населения Хабаровского края Николая Цилюрика, проводит встречу с коллективом психоневрологического интерната в поселке Горин Солнечного района. Работники учреждения упрекают собеседника в неадекватном поведении, заявляя, что он пьян, говорит бессвязно и еле держится на ногах. Предположительно, встреча состоялась 12 апреля.
Редакция портала «Губерния» пока оставляет это видео без комментариев.
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