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04:42 (мск), источник: Newslab.ru

На выходных в Красноярск вернется похолодание

По-весеннему теплая погода задержится в краевой столице еще на два дня, а затем синоптики прогнозируют очередное понижение температуры.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 31% 757 мм рт. ст. 7 м/с

Самым теплым днем в череде ближайших станет пятница — сегодня воздух прогреется до +15.. +17 °C. В субботу синоптики обещают +7 °C ночью и от +9 до +12 °C днем. В эти два дня в Красноярске будет преимущественно облачно и пасмурно, пройдет небольшой дождь.

Во второй выходной осадков не ожидается. Но именно с этого дня в городе начнется очередная волна похолодания. Ночью в воскресенье синоптики обещают уже 0 °C, в светлое время суток — +6.. +8 °C.

В первые два рабочих дня следующей недели уличные градусники красноярцев еще будут подниматься выше отметки в +10 °C, но затем едва будут преодолевать отметку в +5 °C. В середине недели ожидаются заморозки. Но это лишь предварительный прогноз синоптиков.

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