На выходных в Красноярск вернется похолодание

Самым теплым днем в череде ближайших станет пятница — сегодня воздух прогреется до +15.. +17 °C. В субботу синоптики обещают +7 °C ночью и от +9 до +12 °C днем. В эти два дня в Красноярске будет преимущественно облачно и пасмурно, пройдет небольшой дождь.

Во второй выходной осадков не ожидается. Но именно с этого дня в городе начнется очередная волна похолодания. Ночью в воскресенье синоптики обещают уже 0 °C, в светлое время суток — +6.. +8 °C.