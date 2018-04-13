На выходных в Красноярск вернется похолодание

Самым теплым днем в череде ближайших станет пятница — сегодня воздух прогреется до +15.. +17 °C. В субботу синоптики обещают +7 °C ночью и от +9 до +12 °C днем. В эти два дня в Красноярске будет преимущественно облачно и пасмурно, пройдет небольшой дождь.
Во второй выходной осадков не ожидается. Но именно с этого дня в городе начнется очередная волна похолодания. Ночью в воскресенье синоптики обещают уже 0 °C, в светлое время суток — +6.. +8 °C.
В первые два рабочих дня следующей недели уличные градусники красноярцев еще будут подниматься выше отметки в +10 °C, но затем едва будут преодолевать отметку в +5 °C. В середине недели ожидаются заморозки. Но это лишь предварительный прогноз синоптиков.
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