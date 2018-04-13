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06:43 (мск), источник: dostup1.ru

Скоропостижно скончалась председатель челябинского Союза журналистов Ольга Давиденко

Ольга запомнится как одна из самых светлых представительниц профессии журналист.

Председатель отделения Союза журналистов России в Челябинской области Ольга Давиденко скоропостижно скончалась 12 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Печальная весть пришла из одной из израильских клиник. По предварительным данным, Ольга не справилась со стремительно развившейся онкологией.

Напомним, Ольга Давиденко родилась в Барнауле, а в 1988 году переехала жить в Челябинск, где сформировалась ее карьера. В 1992 году работала телеведущей на первом коммерческом телевидении Челябинска «Канал-ТВ». В 1994 году перешла в пресс-службу ГУВД Челябинской области, затем работала на ТРЦ «Восточный экспресс», в Управлении федеральной почтовой связи. Несколько лет руководила областным «Клубом пресс-служб». Член Союза журналистов с 1996 года. Возглавила челябинский СЖР в 2015 году. В 2017 году Ольга была награждена почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Агентство новостей «Доступ» скорбит вместе с близкими и коллегами Ольги, которая запомнится как одна из самых светлых представительниц профессии журналист. Жизненным девизом Оли были слова «В моем сердце живет любовь». И мы будем любить тебя и восхищаться тобой всегда.

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