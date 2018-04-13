Скоропостижно скончалась председатель челябинского Союза журналистов Ольга Давиденко

Напомним, Ольга Давиденко родилась в Барнауле, а в 1988 году переехала жить в Челябинск, где сформировалась ее карьера. В 1992 году работала телеведущей на первом коммерческом телевидении Челябинска «Канал-ТВ». В 1994 году перешла в пресс-службу ГУВД Челябинской области, затем работала на ТРЦ «Восточный экспресс», в Управлении федеральной почтовой связи. Несколько лет руководила областным «Клубом пресс-служб». Член Союза журналистов с 1996 года. Возглавила челябинский СЖР в 2015 году. В 2017 году Ольга была награждена почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».