Хабаровский край признали лидером по внедрению комплекса ГТО
Хабаровский край показал лучшие результаты на Дальнем Востоке по внедрению Всероссийского
Хабаровский край показал лучшие результаты на Дальнем Востоке по внедрению Всероссийского
«Хабаровский край занял 13-е место в России и первое в ДФО. Регион включился в программу внедрения ГТО в 2015 году. Сегодня в крае действует 16 центров тестирования и более 300 мест, где можно пройти испытания комплекса», — сообщает
За прошедшие три года на едином портале ГТО зарегистрировано более 62 тысяч жителей региона, к выполнению нормативов приступили почти 35 тысяч человек. Более 17 тысяч из них стали обладателями знаков отличия.
Агентство сообщало, что в начале апреля в регионе наградили отличников Всероссийского
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