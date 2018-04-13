Хабаровский край признали лидером по внедрению комплекса ГТО

«Хабаровский край занял 13-е место в России и первое в ДФО. Регион включился в программу внедрения ГТО в 2015 году. Сегодня в крае действует 16 центров тестирования и более 300 мест, где можно пройти испытания комплекса», — сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

За прошедшие три года на едином портале ГТО зарегистрировано более 62 тысяч жителей региона, к выполнению нормативов приступили почти 35 тысяч человек. Более 17 тысяч из них стали обладателями знаков отличия.

Отмечается, что в прошлом году более полутора тысяч жителей края приняли участие в различных акциях, посвященных выполнению испытаний комплекса, а делегации региона вошли в десятку лучших на всероссийских фестивалях ГТО.