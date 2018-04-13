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04:51 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край признали лидером по внедрению комплекса ГТО

Хабаровский край показал лучшие результаты на Дальнем Востоке по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2014 — 2017 годах. Соответствующие итоги в субъектах страны за первые четыре года подвело министерство спорта России.

«Хабаровский край занял 13-е место в России и первое в ДФО. Регион включился в программу внедрения ГТО в 2015 году. Сегодня в крае действует 16 центров тестирования и более 300 мест, где можно пройти испытания комплекса», — сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

За прошедшие три года на едином портале ГТО зарегистрировано более 62 тысяч жителей региона, к выполнению нормативов приступили почти 35 тысяч человек. Более 17 тысяч из них стали обладателями знаков отличия.

Отмечается, что в прошлом году более полутора тысяч жителей края приняли участие в различных акциях, посвященных выполнению испытаний комплекса, а делегации региона вошли в десятку лучших на всероссийских фестивалях ГТО.

Агентство сообщало, что в начале апреля в регионе наградили отличников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения. Торжественная церемония была приурочена к 80-й годовщине со дня образования региона. Обладателями высшей награды комплекса стали 20 человек в возрастных категориях от 30 до 70 лет и старше. Среди них представители бизнеса, медицины, спорта, образования, общественных организаций.

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