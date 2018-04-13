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04:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

К Универсиаде в Красноярске появится аквапарк

Его построят на улице Пограничников.

Источник: Reuters

В Красноярске в ближайшее время начнется строительство водно-развлекательного комплекса. Аквапарк возведут на участке площадью 6,5 тысяч «квадратов» в районе спорткомплекса «Сокол» на ул. Пограничников.

По проекту аквазона будет состоять из развлекательной взрослой зоны с комплексом водных горок и детского бассейна с аттракционами. Также в комплексе разместятся спа-зона и кафе.

Добавим, что соглашение между городской администрацией и инвестором уже подписано.

«Красноярск достоин иметь свой аквапарк. Это в своем роде пляжный отдых в черте мегаполиса, возможность весело провести время всей семьей, полноценно отдохнуть с большим комфортом. Это и новые возможности позиционировать Красноярск именно как столичный город», — подчеркнул глава города Сергей Еремин.

В свою очередь генеральный директор компании «КраМЗЭнерго», которая и займется застройкой, Евгений Пенский обещает построить аквапарк к Универсиаде.

По его словам, комплекс соединит в себе весь перечень услуг на самом современном уровне.

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