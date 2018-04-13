К Универсиаде в Красноярске появится аквапарк
Его построят на улице Пограничников.
Его построят на улице Пограничников.
В Красноярске в ближайшее время начнется строительство
По проекту аквазона будет состоять из развлекательной взрослой зоны с комплексом водных горок и детского бассейна с аттракционами. Также в комплексе разместятся
«Красноярск достоин иметь свой аквапарк. Это в своем роде пляжный отдых в черте мегаполиса, возможность весело провести время всей семьей, полноценно отдохнуть с большим комфортом. Это и новые возможности позиционировать Красноярск именно как столичный город», — подчеркнул глава города Сергей Еремин.
В свою очередь генеральный директор компании «КраМЗЭнерго», которая и займется застройкой, Евгений Пенский обещает построить аквапарк к Универсиаде.
По его словам, комплекс соединит в себе весь перечень услуг на самом современном уровне.
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