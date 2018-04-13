Евгений Иванушкин вернётся из «Байкал-Энергии» в московское «Динамо»
Нападающий Евгений Иванушкин покинул команду «Байкал-Энергия» по хоккею с мячом после завершения двухгодичного контракта с иркутским клубом, об этом 12 апреля 2018 года сообщает
Нападающий Евгений Иванушкин покинул команду «Байкал-Энергия» по хоккею с мячом после завершения двухгодичного контракта с иркутским клубом, об этом 12 апреля 2018 года сообщает
Хоккеист возвращается в «Динамо-Москва», как сказано на сайте этого клуба. Хоккеист пояснил, что решил вернуться в московский клуб, чтобы быть рядом со своей семьёй, помогать супруге, принимать активное участие в воспитании и развитии троих детей.
В составе «Сибсканы-Энергии» и «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин провёл в чемпионатах России 100 матчей, в которых забил 156 мячей. Более половины минувшего сезона он проходил лечение после травмы позвоночника, перенес хирургическую операцию. «Очень жаль, что этот сезон оказался смазанным в связи с моей травмой. После последней операции я получил предписание врачей о том, что не смогу заниматься спортом ближайшие полгода, пока всё не заживёт, — сказал хоккеист. — Но на свой страх и риск через полтора месяца я уже был в тренажёрном зале, а ещё через две недели вышел на лёд, потому что очень хотел помочь своей команде и порадовать болельщиков. Каждую игру проводил с полной самоотдачей, но не всегда получалось так, как хотелось бы!».
Евгений Иванушкин поблагодарил болельщиков, коллег по «Байкал-Энергии», руководство и
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.