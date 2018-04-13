Красноярцев приглашают на творческий вечер Ренаты Литвиновой

Красноярск посетит известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова. Встретиться с ней можно будет на творческом вечере в концертном зале «Гранд Холл Сибирь» 24 апреля.

По словам организаторов, Литвинова расскажет гостям о своем творчестве, самых любимых ролях и новых кинопроектах. Красноярцы смогут пообщаться со звездой и задать ей интересующие вопросы.

Программа начнется в 20:00 с выступления шоу-балета, затем на сцену выйдет Рената Литвинова.

«Полную программу своего творческого вечера Рената Литвинова предпочитает держать в тайне. Ее бенефисы не повторяются. В каждом городе она выступает с новой эксклюзивной программой, активное участие в которой принимают и сами зрители, создающие атмосферу в зале. Во время мероприятия девушки смогут примерить образы героинь Литвиновой в специально обставленных зонах с винтажной мебелью 30−50-х годов», — рассказали организаторы.

Отметим, что в этот вечер гостей научат правильно пить шампанское и вести светские беседы, а также проведут для них урок ресторанного этикета.