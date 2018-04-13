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06:31 (мск), источник: НИА Красноярск

По Енисею начнут ходить речные лоукостеры

В этом году в Красноярске будет запущен первый речной лоукостер. Тур «Речной Лоукостер на Мане» — презентуют на туристической выставке «Енисей».

Источник: НИА Красноярск

«Речной Лоукостер» — это однодневный динамичный и увлекательный тур по реке Мана. Как обещают организаторы, стоимость такого тура составит 1 500 рублей, для детей и пенсионеров действуют скидки.

«Речной Лоукостер» будет выполняться на двухпалубных речных трамвайчиках «Крузенштерн» и «Ангара» каждую среду в навигацию 2018 года. Маршрут водной части от п. Береть до п. Манский составляет 85 км.

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