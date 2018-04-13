По Енисею начнут ходить речные лоукостеры
В этом году в Красноярске будет запущен первый речной лоукостер. Тур «Речной Лоукостер на Мане» — презентуют на туристической выставке «Енисей».
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В этом году в Красноярске будет запущен первый речной лоукостер. Тур «Речной Лоукостер на Мане» — презентуют на туристической выставке «Енисей».
«Речной Лоукостер» — это однодневный динамичный и увлекательный тур по реке Мана. Как обещают организаторы, стоимость такого тура составит 1 500 рублей, для детей и пенсионеров действуют скидки.
«Речной Лоукостер» будет выполняться на двухпалубных речных трамвайчиках «Крузенштерн» и «Ангара» каждую среду в навигацию 2018 года. Маршрут водной части от п. Береть до п. Манский составляет 85 км.
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