Мэрия Владивостока обратится с жалобой в Верховный суд

«Судебные акты оставили без изменения, а наши жалобы без удовлетворения. Конечно, судьи мотивы не огласили, была оглашена результативная часть постановления. Когда получим мотивированное постановление, будем его смотреть, читать и, скорее всего, будем подавать жалобу в Верховный суд. Наша позиция неизменна, мы полагаем, что решение монопольного органа незаконно. Заключение антиконкурентного соглашения между администрацией Владивостока, МУП “Дороги Владивостока” и “Востокцементом” не доказано», — сказал Александр Батлук, начальник юридического отдела ООО «Востокцекмент».

Напомним, речь идет о работе МУП «Дороги Владивостока» и компании «Востокцемент». А именно, было ли нарушение ФЗ «О защите конкуренции», существовали ли факты привилегий и аффилированности на рынках поставки инертных материалов в течение 4-х лет во время работы Игоря Пушкарева на посту главы города.