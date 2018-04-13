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06:29 (мск), источник: VLADNEWS

Мэрия Владивостока обратится с жалобой в Верховный суд

Дальневосточный арбитраж вновь отказал администрации города.

Источник: VLADNEWS

Дальневосточный Арбитражный суд Хабаровска рассмотрел кассационную жалобу администрации Владивостока и управления дорог в отношении, якобы имевшего место антиконкурентного соглашения. Спор хозяйствующего субъекта и Антимонопольной службы на самом деле имеет политическую подоплеку, сообщает РИА VladNews.

«Судебные акты оставили без изменения, а наши жалобы без удовлетворения. Конечно, судьи мотивы не огласили, была оглашена результативная часть постановления. Когда получим мотивированное постановление, будем его смотреть, читать и, скорее всего, будем подавать жалобу в Верховный суд. Наша позиция неизменна, мы полагаем, что решение монопольного органа незаконно. Заключение антиконкурентного соглашения между администрацией Владивостока, МУП “Дороги Владивостока” и “Востокцементом” не доказано», — сказал Александр Батлук, начальник юридического отдела ООО «Востокцекмент».

Напомним, судебный процессы начались еще в 2015 году, когда администрация Владивостока, муниципальные предприятия и ряд частных структур начали оспаривать решение Управления Федеральной антимонопольной службы о возможном ограничении конкуренции в сфере пассажирских перевозок и поставки инертных материалов для строительства дорог в 2011—2015 году. Тогда инстанции округа поддержали позицию антимонопольной службы.

Администрация Владивостока готова обратиться за решением в высшую инстанцию, так как не согласна с решением Арбитражного суда о наличии недобросовестной конкуренции и сговоре при обеспечении дорожного хозяйства.

Напомним, речь идет о работе МУП «Дороги Владивостока» и компании «Востокцемент». А именно, было ли нарушение ФЗ «О защите конкуренции», существовали ли факты привилегий и аффилированности на рынках поставки инертных материалов в течение 4-х лет во время работы Игоря Пушкарева на посту главы города.

18 декабря 2017 Администрация Владивостока уже обжаловала решение суда первой инстанции в Пятом Арбитражном апелляционном суде Владивостока. И тогда и сейчас, сторона защиты уверена, рассмотрение вопроса в Арбитражном суде носит политический оттенок. Если не было нарушения конкуренции и сговора в ведении работ, то за что почти два года Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находятся в СИЗО в Москве. Вспомним, что однажды в деле уже произошел разворот на 180 градусов. Мэрия Владивостока и компания «Востокцемент» в 2017 году обжаловали решение краевого УФАС и в начале года, арбитражные суды первой и второй инстанций Приморского края посчитали претензии антимонопольщиков незаконными. Но затем УФАС обратилось с жалобой в Арбитражный суд Дальневосточного округа, который в марте вернул дело опять в первую инстанцию, теперь уже выводы были сделаны обвинительные.

Позиция администрации Владивостока, МУП «Дороги Владивостока» и компании «Востокцемент» тогда и сейчас на заседаниях апелляционного суда остается единой — все действия и решения органов местного самоуправления города Владивостока в сфере закупок материалов для нужд ремонта и строительства дорог, как и работа муниципального транспорт в 2011—2015 годах осуществлялась в рамках действующего закона о защите конкуренции.

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