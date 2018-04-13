Во Владивосток приехал «диктатор»
Гузель Яхина рассказала о Тотальном диктанте.
Гузель Яхина рассказала о Тотальном диктанте.
Гузель Яхина автор текстов для Тотального диктанта приехала во Владивосток. Она рассказала о впечатлениях о городе и о подготовке к субботним чтениям на встрече с журналистами, сообщает корреспондент РИА VladNews.
В этом году столицей Тотального диктанта выбран Владивосток. Автор текстов и «диктатор» Гузель Яхина уже приехала в столицу Приморья и готовится к проведению акции. Город она пока что видела во время перебежек из машины в здание и обратно, но она рада быть тут.
«Во-первых, Владивосток место, где встречается континент и океан. Недаром слоган команды проекта во Владивостоке стал “Мы пишем диктант на суше, на воде, в воздухе и даже при качке”. Этот слоган становится девизом и всех остальных городов. Где только не пишут диктант… И здорово, что Владивосток стал столицей в этом году.
При всех положительных эмоциях от Тотального диктанта и Владивостока в том числе, в роли «диктатора» автор чувствует себя неловко. Всё для неё в новинку, да и слово диктатор смущает Гузель, поэтому она предпочитает называть себя «товарищем по диктанту».
«Если текст написан от сердца, то он должен читаться легко», — считает писательница.
Помимо этого Гузель рассказала об изменениях, которые коснулись текстов для диктанта. Все три варианта отрывки из её будущего романа «Дети мои». Несмотря на это, возможности подглядеть текст ни у кого нет, ведь книга выйдет только в мае после Тотального диктанта, когда все работы будут проверены.
«Для диктанта текст были сокращены, чтобы они уместились в 280 слов, не более. Тексты были упрощены, в
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