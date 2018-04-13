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06:25 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивосток приехал «диктатор»

Гузель Яхина рассказала о Тотальном диктанте.

Источник: VLADNEWS

Гузель Яхина автор текстов для Тотального диктанта приехала во Владивосток. Она рассказала о впечатлениях о городе и о подготовке к субботним чтениям на встрече с журналистами, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В этом году столицей Тотального диктанта выбран Владивосток. Автор текстов и «диктатор» Гузель Яхина уже приехала в столицу Приморья и готовится к проведению акции. Город она пока что видела во время перебежек из машины в здание и обратно, но она рада быть тут.

Для неё Владивосток стал символом того, чем стал Тотальный диктант за последние годы.

«Во-первых, Владивосток место, где встречается континент и океан. Недаром слоган команды проекта во Владивостоке стал “Мы пишем диктант на суше, на воде, в воздухе и даже при качке”. Этот слоган становится девизом и всех остальных городов. Где только не пишут диктант… И здорово, что Владивосток стал столицей в этом году. Во-вторых, Владивосток это место международных встреч. И в прошлом году на консульских площадках представители более 50 стран написали текст TruD. И это тоже символично, потому что диктант завоёвывает всё новые и новые страны, и вот уже 76 стран будут писать диктант в этом году», — сказала на встрече с журналистами Гузель Яхина.

При всех положительных эмоциях от Тотального диктанта и Владивостока в том числе, в роли «диктатора» автор чувствует себя неловко. Всё для неё в новинку, да и слово диктатор смущает Гузель, поэтому она предпочитает называть себя «товарищем по диктанту».

Напишут диктант все желающие уже в субботу. И если участники акции повторяют правила, то автор никаких дополнительных упражнений для подготовки не делает.

«Если текст написан от сердца, то он должен читаться легко», — считает писательница.

Помимо этого Гузель рассказала об изменениях, которые коснулись текстов для диктанта. Все три варианта отрывки из её будущего романа «Дети мои». Несмотря на это, возможности подглядеть текст ни у кого нет, ведь книга выйдет только в мае после Тотального диктанта, когда все работы будут проверены.

Также тексты в романе и на диктанте будут отличаться.

«Для диктанта текст были сокращены, чтобы они уместились в 280 слов, не более. Тексты были упрощены, в каких-то случаях заменили одни слова на другие. И, конечно, изменили пунктуацию, её сильно доработали. В романе пунктуация в авторской версии. Я грешу избыточными тире, поэтому Экспертный совет предложил заменить их правильными знаки препинания, что и было сделано», — рассказала Гузель Яхина о подготовке к диктанту.

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