На пляже Кунгасный не будет пафосного пляжного бара Palms Beach Club
Сейчас идут переговоры с представителями других заведений, которые хотят разместиться на этом месте.
Сейчас идут переговоры с представителями других заведений, которые хотят разместиться на этом месте.
Пафосный бар Palms Beach Club выгнали с пляжа Кунгасный во Владивостоке. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Город В», договор аренды между владельцами пляжа и бара Palms Beach Club расторгнут по взаимной договоренности. Сейчас идут переговоры с представителями других заведений, которые хотят разместиться на этом месте.
Кроме того, в этом сезоне на пляже Кунгасный планируется открытие площадки уличных квестов.
Кафе на пляже заработают уже в мае, а квесты и другие сервисы с установлением теплой погоды.
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