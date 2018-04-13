На пляже Кунгасный не будет пафосного пляжного бара Palms Beach Club

Пафосный бар Palms Beach Club выгнали с пляжа Кунгасный во Владивостоке. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Город В», договор аренды между владельцами пляжа и бара Palms Beach Club расторгнут по взаимной договоренности. Сейчас идут переговоры с представителями других заведений, которые хотят разместиться на этом месте.