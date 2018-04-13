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05:53 (мск), источник: Вести Приморье

На пляже Кунгасный не будет пафосного пляжного бара Palms Beach Club

Сейчас идут переговоры с представителями других заведений, которые хотят разместиться на этом месте.

Пафосный бар Palms Beach Club выгнали с пляжа Кунгасный во Владивостоке. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Город В», договор аренды между владельцами пляжа и бара Palms Beach Club расторгнут по взаимной договоренности. Сейчас идут переговоры с представителями других заведений, которые хотят разместиться на этом месте.

Кроме того, в этом сезоне на пляже Кунгасный планируется открытие площадки уличных квестов.

Кафе на пляже заработают уже в мае, а квесты и другие сервисы с установлением теплой погоды.

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