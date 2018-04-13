В Приморье открылся ресурсный центр по подготовке волонтёров

По инфомации пресс-службы краевой администрации, врио губернатора края Андрей Тарасенко заключил соглашение с приморской краевой молодёжной организацией «Волонтёры Приморья» и дирекцией спортивных и социальных проектов о взаимодействии.

Право открыть в крае ресурсный центр по набору и подготовке волонтёров для мирового чемпионата молодёжная организация «Волонтёры Приморья» выиграла в открытом всероссийском конкурсе. Теперь перед объединением стоит масштабная задача — менее чем за полтора года набрать команду добровольцев и подготовить их для участия в мероприятии.

На торжественной церемонии подписания документа, ознаменовавшей также открытие центра, врио губернатора отметил, что волонтёры Приморья имеют огромный опыт подготовки и проведения крупных международных событий. WorldSkills — ещё одно мероприятие в копилку масштабных проектов.

«Приятно, что Владивосток и Казань связал мост дружбы, тем более по такому направлению, как чемпионат профессионального мастерства. Очень рад, что мы будем использовать ваш опыт в проведении этого масштабного события», — подчеркнул глава региона.

К слову, на сегодняшний день о своём желании пройти обучение на базе ресурсного центра и отправиться на чемпионат заявили уже более 100 молодых людей.