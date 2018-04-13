Безопасность на праздниках в Хабаровском крае обеспечат три тысячи человек

Источник: Восток Медиа

Меры по обеспечению безопасности населения в период праздников обсудили на совместном заседании краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Хабаровскому краю Олег Бородин, в рамках празднования 1 и 9 мая в регионе пройдут больше 200 мероприятий. Ожидается, что участие в них примут порядка 150 тысяч человек. Сейчас в городских округах и районах края принимают меры, чтобы обеспечить безопасность жителей.

«Для обеспечения правопорядка во время проведения праздничных мероприятий будут задействованы около трёх тысяч человек, в том числе — сотрудники полиции, военнослужащие войск Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, работники частных охранных организаций, народных дружинники и представители казачества. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрены резервы личного состава», — рассказал Олег Бородин.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в местах проведения мероприятий будут дежурить подразделения пожарной охраны, аварийных служб, машины скорой помощи.

В День весны и труда в краевой столице пройдёт митинг на площади Ленина, который продолжится праздничным шествием от улицы Муравьева-Амурского до Комсомольской площади и празднованием на набережной Амура.