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05:49 (мск), источник: Восток Медиа

Безопасность на праздниках в Хабаровском крае обеспечат три тысячи человек

Следить за общественным порядком в Хабаровском крае во время майских праздников будут около трёх тысяч человек. С 29 апреля по 10 мая весь личный состав правоохранительных органов региона перейдёт на усиленный режим несения службы.

Источник: Восток Медиа

Меры по обеспечению безопасности населения в период праздников обсудили на совместном заседании краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Хабаровскому краю Олег Бородин, в рамках празднования 1 и 9 мая в регионе пройдут больше 200 мероприятий. Ожидается, что участие в них примут порядка 150 тысяч человек. Сейчас в городских округах и районах края принимают меры, чтобы обеспечить безопасность жителей.

«Для обеспечения правопорядка во время проведения праздничных мероприятий будут задействованы около трёх тысяч человек, в том числе — сотрудники полиции, военнослужащие войск Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, работники частных охранных организаций, народных дружинники и представители казачества. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрены резервы личного состава», — рассказал Олег Бородин.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в местах проведения мероприятий будут дежурить подразделения пожарной охраны, аварийных служб, машины скорой помощи.

В День весны и труда в краевой столице пройдёт митинг на площади Ленина, который продолжится праздничным шествием от улицы Муравьева-Амурского до Комсомольской площади и празднованием на набережной Амура.

День Победы в Хабаровске отметят парадом, шествием бессмертного полка и возложением венка и цветов к Вечному огню на площади Славы. Завершит праздник красочный салют на набережной в районе арены «Ерофей».

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