Задержанный пожарный по делу о ТЦ «Зимняя Вишня» не признал свою вину

Как сообщает ИА «ТАСС», Сергея Генина задержали накануне в связи с расследованием уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня». Его обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидца трагедии, который указал кратчайший путь к кинозалу № 2, в котором погибли люди. Сергей Генин не признал вину и заявил, что пожарные «сделали все, что могли и не могли».

«Я не знаю, как бы мы действовали (в следующей ситуации), ни один пожар не бывает одинаковым, все они разные и все начинаются и заканчиваются по-разному. Второй раз, когда мы пошли, мы все-таки нашли человека и спасли его, и вынесли его из дыма, из огня. И у меня закончился кислород», — уточнил командир газодымозащитного звена.