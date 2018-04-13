Задержанный пожарный по делу о ТЦ «Зимняя Вишня» не признал свою вину
Сергея Генина обвиняют в халатности,
Сергея Генина обвиняют в халатности,
Командир звена газодымозащитной службы Сергей Генин не признал свою вину.
Как сообщает ИА «ТАСС», Сергея Генина задержали накануне в связи с расследованием уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня». Его обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидца трагедии, который указал кратчайший путь к кинозалу № 2, в котором погибли люди. Сергей Генин не признал вину и заявил, что пожарные «сделали все, что могли и не могли».
«Я не знаю, как бы мы действовали (в следующей ситуации), ни один пожар не бывает одинаковым, все они разные и все начинаются и заканчиваются
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