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07:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске начнет работать автобус с бесплатным проездом

Он начнет курсировать с сегодняшнего дня.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 13 апреля, гипермаркет «Леруа Мерлен» выпустит в рейс автобус до своего магазина с бесплатным проездом для омичей. Об этом сообщается в официальной группе гипермаркета в соцсети «ВКонтакте».

Автобус будет совершать кольцевой маршрут, конечной и начальной автобусной остановкой будет ТЦ «Леруа Мерлен» (Омск-Амур). Он будет ходить через каждые 30 минут с 11:00 до 20:00. Маршрут автобуса будет проходить через 21-ю Амурскую, улицу Багратиона, Челюскинцев, 7-я Северная, 11-я Амурская и обратно по улице Багратиона и 21-й Амурской до ТЦ «Леруа Мерлен».

Схема маршрута.

Как пояснили в «Леруа Мерлен», автобус запустили самым популярному и необходимому маршруту. В дальнейшем компания рассматривает возможность запуска еще одного автобуса через улицу Завертяева.

Добавим, что до настоящего момента в Омске работал только один бесплатный автобус — до ТК «Триумф». Ранее бесплатный проезд для омичей отменили крупный гипермаркет «Лента» и СТЦ «Мега».

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