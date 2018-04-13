Красноярцам предложили присоединиться ко всероссийскому флешмобу «Я советую читать»

Сеть книжных магазинов «Читай-город» и «Newslab» приглашают красноярцев принять участие во всероссийском флешмобе «Я советую читать». Акция приурочена к ежегодному фестивалю «Библионочь», который пройдет в библиотеках Красноярска 20 апреля.

с 11 по 18 апреля выложить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ваше фото с книгой в руках; оставить краткий комментарий о том, чем понравилась эта книга; к записи поставить хэштеги #ясоветуючитать и #Newslabчитай; быть подписчиком группы «Читай-город» и группы Newslab.ru — Красноярск.