Красноярцам предложили присоединиться ко всероссийскому флешмобу «Я советую читать»
Акция приурочена к ежегодному фестивалю «Библионочь».
Акция приурочена к ежегодному фестивалю «Библионочь».
Сеть книжных магазинов «Читай-город» и «Newslab» приглашают красноярцев принять участие во всероссийском флешмобе «Я советую читать». Акция приурочена к ежегодному фестивалю «Библионочь», который пройдет в библиотеках Красноярска 20 апреля.
Чтобы стать участником флешмоба, необходимо выполнить несколько условий:
с 11 по 18 апреля выложить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ваше фото с книгой в руках; оставить краткий комментарий о том, чем понравилась эта книга; к записи поставить хэштеги #ясоветуючитать и #Newslabчитай; быть подписчиком группы «Читай-город» и группы Newslab.ru — Красноярск.
19 апреля среди участников флешмоба случайным образом будут выбраны победители. Они получат подарочные сертификаты в магазины «Читай-город»: первый — на 1000 рублей, второй и третий — на 500 рублей.
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