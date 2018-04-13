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06:59 (мск), источник: Восток Медиа

На главном фонтане Хабаровска кипит работа перед началом сезона

На большом и малых фонтанах площади Ленина в Хабаровске трудятся работники «Горсвета». За две недели им нужно проверить все водопроводные и электрические системы комплекса, чтобы 1 мая его запустить, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сезонная работа на фонтанах начинается с установлением плюсовых температур. Рабочие уже убрали зимние кофры с чаш и зимние ограждения. Сейчас они занимаются проверкой водопроводной системы и готовятся устанавливать световое оборудование, которое превращает фонтанный комплекс в яркий объект, привлекающий в тёплое время года тысячи горожан и туристов.

Как писало агентство, в этом году на содержание и ремонт фонтанов городские власти выделили около 19 миллионов рублей. Всего в Хабаровске после зимовки нужно привести в рабочее состояние светомузыкальный фонтанный комплекс на прудах, на площади имени Ленина, железнодорожном вокзале, возле кинотеатра «Дружба» и в детском парке имени Гайдара.

Также в парке «Динамо» рабочие обновляют открытую сцену. Это популярное место проведения творческих вечеров и концертов общественных коллективов. Традиционно там собираются для общения люди преклонного возраста.

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