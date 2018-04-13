На главном фонтане Хабаровска кипит работа перед началом сезона

Сезонная работа на фонтанах начинается с установлением плюсовых температур. Рабочие уже убрали зимние кофры с чаш и зимние ограждения. Сейчас они занимаются проверкой водопроводной системы и готовятся устанавливать световое оборудование, которое превращает фонтанный комплекс в яркий объект, привлекающий в тёплое время года тысячи горожан и туристов.

Как писало агентство, в этом году на содержание и ремонт фонтанов городские власти выделили около 19 миллионов рублей. Всего в Хабаровске после зимовки нужно привести в рабочее состояние светомузыкальный фонтанный комплекс на прудах, на площади имени Ленина, железнодорожном вокзале, возле кинотеатра «Дружба» и в детском парке имени Гайдара.