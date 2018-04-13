Свердловская область вновь возглавила список ВИЧ-инфицированных регионов
Наибольшее количество
Наибольшее количество
«Лидируют отнюдь не столицы. Лидируют Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области,
Да потому, что в 90-е годы именно эти регионы были на пути наркотрафика. Большинство заражений происходило через грязный наркошприц. Аукнулось это теперь", — заявила Попова в интервью «Российской газете».
По словам Поповой, основные инфицированные — это мужчины в возрасте 35−39 лет, более 3% из этой категории живут с установленным диагнозом ВИЧ.
«А это, по сути, генофонд страны. Что самое печальное, потому что это возраст не только любви, но и активной трудовой, интеллектуальной деятельности. Эта картина не чисто российская, эта картина характерна и актуальна для всего региона Восточной Европы и Центральной Азии», — заявила Попова.
Напомним, печальное лидерство по этому показателю Средний Урал демонстрирует не первый год подряд.
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