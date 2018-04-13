В Узбекистане для наблюдения за заключенными установили свыше 2 тысяч камер

Источник: Podrobno.uz

Об этом в интервью Уза рассказал министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов.

По его словам, из этого количества 965 средств видеонаблюдения установлены в камерах временного содержания, 327 — в кабинетах для проведения следственных действий и встреч с адвокатами, 364 — в коридорах, 161 — на территориях для прогулки заключенных, 307 — по периметру учреждений, 121 — в местах досмотра лиц и столовых. Из этого следует, что приняты меры по предупреждению применения пыток, психологического и физического воздействия и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения на всей территории учреждений.

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Возьмем, к примеру, следственный изолятор № 1 Главного управления исполнения наказаний МВД. Здесь установлено 357 видеокамер. В этом учреждении, построенном по современному проекту и полностью соответствующем международным стандартам, есть отдельные кабинеты для адвокатов, следователей. Эти кабинеты оборудованы 67 камерами видеонаблюдения. Вместе с тем есть кабинеты для свидетелей, опознания и получения образцов на экспертизу.

В учреждении выделено и оборудовано помещение для встречи заключенных с родственниками. Действует кабинет для приема граждан. В камерах заключенных созданы условия для отдыха, питания, санузлы.

Цель установки видеокамер в кабинетах следователей в следственных изоляторах — недопущение незаконных методов в процессе следственных действий. Вместе с тем это способствует предупреждению случаев необоснованного обвинения следователя в незаконных действиях со стороны участников уголовного процесса.

Оснащение камерами видеонаблюдения кабинетов адвокатов предусматривает предупреждение противозаконных действий и обеспечение их безопасности. Вместе с тем выделены специальные кабинеты для допроса ранее судимых подозреваемых или обвиняемых, признанных судом особо опасными рецидивистами.

Следует отметить, что на закупку установленных средств видеонаблюдения, мониторов и серверов затрачено 5,2 миллиарда сумов из специального внебюджетного фонда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

В течение 2017 года в расположенном в Ташкентской области учреждении по исполнению наказания установлено 50 современных видеокамер в спальных помещениях заключенных, еще 34 камеры установлены в спальных помещениях заключенных учреждений Навоийской области. Это необходимо для непрерывного наблюдения за соблюдением внутреннего порядка отбывающими наказание лицами и предупреждения противоправных действий заключенных в отношении друг друга, нарушения прав заключенных работниками учреждения. В настоящее время продолжается работа по установке видеокамер в других учреждениях.