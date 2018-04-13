Снег накрыл Костанай: в регионе похолодало до -5

Снег накрыл Костанай: в регионе похолодало до -5

Снежная метель началась в Костанае минувшим вечером, передает NUR.KZ. Накануне в Костанайской области было тепло и сухо, температура воздуха держалась на отметке плюс 10−15 градусов. В регионе началось проведение субботников.