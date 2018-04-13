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07:14 (мск), источник: Nur.kz

Снег накрыл Костанай: в регионе похолодало до -5

Снежная метель началась в Костанае минувшим вечером, передает NUR.KZ. Накануне в Костанайской области было тепло и сухо, температура воздуха держалась на отметке плюс 10−15 градусов. В регионе началось проведение субботников.

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Первый после зимы общегородской субботник прошел в Костанае вчера. Предприятия и организации начали сгребать прошлогоднюю листву, белить бордюры и убирать территорию.

Однако за ночь погода изменилась: снег накрыл всю территорию города. Температура упала до минус 5 градусов, местные жители вновь достали зимнюю одежду.

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