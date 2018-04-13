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07:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

Соцподдержку в Иркутской области регулярно получают 43% детей

В Иркутской области, по данным Иркутскстата, проживает 567,5 тыс. детей, из них регулярно получают меры соцподдержки 243 тыс. (43%).

В 2018 году на поддержку семей с детьми в регионе выделено 8,9 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Об этом 12 апреля 2018 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова на заседании правительства Приангарья. Он напомнил, что в 2017 году на эти цели выделялось на 1,1 млрд меньше — 7,7 млрд рублей. Кроме постоянных мер поддержки, предоставляются разовые, а также меры, предусмотренные в системе образования, здравоохранения.

Среди основных региональных выплат для многодетных семей — ежемесячные денежные выплаты в случае рождения или усыновления третьего ребенка от 9 до 12,7 тыс. рублей, ежегодная выплата — 3 тыс. рублей, для малоимущих — бесплатное питание школьникам, пособие на приобретение комплекта одежды и спортивной формы. Семьи, усыновившие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, ежемесячное пособие на каждого усыновленного ребенка от 4,8 до 5,2 тыс. рублей. Дети-сироты, достигшие 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, — от 6,2 до 69,7 тыс. рублей, единовременные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, окончившим общеобразовательные организации и награжденным медалями «За особые успехи в учении», — 50 тыс. рублей.

Среди дополнительных мер поддержки: проведение конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба», проведение конкурса среди многодетных семей, имеющих 8 и более детей, на вручение автомобиля, единовременная выплата награжденным Почетным знаком «Материнская слава» в размере 150 тыс. рублей. Бесплатными путевками и поездом к месту отдыха и обратно обеспечиваются дети, проживающие в малоимущих, многодетных семьях, дети одиноких родителей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды — ежегодно более 163 тысяч детей.

Владимир Родионов подчеркнул, что размер ежемесячной суммы всех выплат, получаемых семьями с детьми в качестве социальной поддержки в некоторых случаях, составляет до 38,8 тысяч рублей.

В закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» внесены дополнительные изменения, которые позволят предоставлять меры социальной поддержки, в том числе бесплатное питание, многодетным и малоимущим семьям, состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Владимир Родионов отметил, что в Приангарье приняты документы от 882 семей на назначение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка. Ожидаемое количество детей, на которых будет назначена ежемесячная денежная выплата, — 7200 (с учетом статистики 2017 года). Выделенный объем финансирования федерального бюджета на 2018 год — 330 млн рублей.

Кроме того, семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, в которых с 1 января 2013 года родился третий или последующий ребенок, получают ежемесячные денежные выплаты. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста полутора лет и до трех лет. Размер выплаты в 2018 году составил от 9,6 тыс. рублей до 12, 7 тыс. руб. Владимир Родионов уточнил, что в связи с выделением Иркутской области денежных средств на софинансирование из федерального бюджета, ежемесячная денежная выплата предоставляется многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей, рожденных с 2018 года, с рождения и до исполнения 3 лет. Сумма софинансирования из федерального бюджета составляет более 161,2 млн рублей.

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