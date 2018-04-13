Соцподдержку в Иркутской области регулярно получают 43% детей
В Иркутской области, по данным Иркутскстата, проживает 567,5 тыс. детей, из них регулярно получают меры соцподдержки 243 тыс. (43%).
В Иркутской области, по данным Иркутскстата, проживает 567,5 тыс. детей, из них регулярно получают меры соцподдержки 243 тыс. (43%).
В 2018 году на поддержку семей с детьми в регионе выделено 8,9 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Об этом 12 апреля 2018 года сообщает
Среди основных региональных выплат для многодетных семей — ежемесячные денежные выплаты в случае рождения или усыновления третьего ребенка от 9 до 12,7 тыс. рублей, ежегодная выплата — 3 тыс. рублей, для малоимущих — бесплатное питание школьникам, пособие на приобретение комплекта одежды и спортивной формы. Семьи, усыновившие
Владимир Родионов подчеркнул, что размер ежемесячной суммы всех выплат, получаемых семьями с детьми в качестве социальной поддержки в некоторых случаях, составляет до 38,8 тысяч рублей.
В закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» внесены дополнительные изменения, которые позволят предоставлять меры социальной поддержки, в том числе бесплатное питание, многодетным и малоимущим семьям, состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Кроме того, семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, в которых с 1 января 2013 года родился третий или последующий ребенок, получают ежемесячные денежные выплаты. Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста полутора лет и до трех лет. Размер выплаты в 2018 году составил от 9,6 тыс. рублей до 12, 7 тыс. руб. Владимир Родионов уточнил, что в связи с выделением Иркутской области денежных средств на софинансирование из федерального бюджета, ежемесячная денежная выплата предоставляется многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей, рожденных с 2018 года, с рождения и до исполнения 3 лет. Сумма софинансирования из федерального бюджета составляет более 161,2 млн рублей.
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