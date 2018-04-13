Минобороны отдает пляжи Владивостока горожанам
Администрация Владивостока намерена оформить пляжи на Русском острове в муниципальную собственность, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Администрация Владивостока намерена оформить пляжи на Русском острове в муниципальную собственность, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Соответствующее обращение направлено в департамент имущественных отношений.
В преддверии купального сезона в администрацию приморской столицы поступает множество вопросов от горожан о санитарном состоянии пляжей на острове Русский.
Территории в районах мысов Поспелова, Ахлестышева, бухт Боярин, Рында, Чернышева, Вятлина, Горностай, Стеклянная, поселков Подножье и Экипажный и другие пляжи давно стали излюбленным местом отдыха для жителей и гостей Владивостока, но они до сих пор находятся в ведении Министерства обороны РФ.
Михаил Грач.
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