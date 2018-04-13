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07:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Минобороны отдает пляжи Владивостока горожанам

Администрация Владивостока намерена оформить пляжи на Русском острове в муниципальную собственность, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Соответствующее обращение направлено в департамент имущественных отношений.

В преддверии купального сезона в администрацию приморской столицы поступает множество вопросов от горожан о санитарном состоянии пляжей на острове Русский.

Территории в районах мысов Поспелова, Ахлестышева, бухт Боярин, Рында, Чернышева, Вятлина, Горностай, Стеклянная, поселков Подножье и Экипажный и другие пляжи давно стали излюбленным местом отдыха для жителей и гостей Владивостока, но они до сих пор находятся в ведении Министерства обороны РФ.

Михаил Грач.

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