Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Ребенок родился через 4,5 года после гибели родителей
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Виктория Дайнеко экстремально похудела
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
"Оглушительный провал Пентагона": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Анжелика Варум опубликовала «дерзкий» снимок дочери в соцсети
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
07:10 (мск), источник: Sputnik.by

Сезон активности клещей начался в Беларуси

В связи с потеплением активизировались клещи — от их укусов только в марте пострадало уже 23 человека.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. На территории страны начинается сезон активности клещей, такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси.

В связи с тем, что погодные условия благоприятствуют пробуждению клещей (за истекшую неделю дневная температура в некоторых регионах страны достигала +25 градусов), начали фиксироваться случая нападения клещей на людей и животных.

Читайте также
Зеленый лабиринт появится в центре Минска весной

Как сообщили медики, только во второй половине марта пострадало 23 человека. Это в 9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министерство здравоохранения порекомендовала всем выезжающим в загородную зону, дачные участки или посещающим лесные и парковые зоны, соблюдать меры предосторожности и защиты, а в случае обнаружения клеща на теле вовремя обращаться за медицинской помощью.

«Активное посещение загородных дачных участков, прилегающих к ним лесных массивов, выезд населения в загородную зону с целью заготовки березового сока, дров, выгула домашних питомцев повышает риск встречи людей с клещами», — отметили медики.

Для защиты от укусов, как напомнили в Минздраве, необходимо следует носить светлую одежду из плотной ткани, максимально закрывающую тело, использовать репелленты, периодически осматривать брюки и куртки, а владельцам участков — проводить своевременную вырубку сорных кустарников и скашивание травы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Главное за четверг: паром под Житковичами, победа Алиева и дело Казакевича
Сезон активности клещей начался в Беларуси
Трамп не принял окончательного решения по Сирии
Создатель «Новичка» прокомментировал доклад экспертов ОЗХО
Властям Татарстана не нравятся поправки в закон «Об образовании»
Информация о внебрачном ребенке Трампа просочилась в СМИ
СМИ: Россия может получить контроль над рынком продовольствия ЕС
Американцы поразились количеству водки в польском супермаркете
Опасные для Байкала водоросли захватили уже почти 60% побережья
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Участница «Голоса» взяла самую высокую ноту в истории Светлана Феодулова, участвовавшая во втором сезоне популярного шоу, установила мировой рекорд во время исполнения Rondo Моцарта
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
В 14 регионах России могут обрушиться здания
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Хлои Кардашян впервые стала мамой Отец ребенка — баскетболист Тристан Томпсон.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь