Сезон активности клещей начался в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. На территории страны начинается сезон активности клещей, такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси.

В связи с тем, что погодные условия благоприятствуют пробуждению клещей (за истекшую неделю дневная температура в некоторых регионах страны достигала +25 градусов), начали фиксироваться случая нападения клещей на людей и животных.

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Как сообщили медики, только во второй половине марта пострадало 23 человека. Это в 9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министерство здравоохранения порекомендовала всем выезжающим в загородную зону, дачные участки или посещающим лесные и парковые зоны, соблюдать меры предосторожности и защиты, а в случае обнаружения клеща на теле вовремя обращаться за медицинской помощью.

«Активное посещение загородных дачных участков, прилегающих к ним лесных массивов, выезд населения в загородную зону с целью заготовки березового сока, дров, выгула домашних питомцев повышает риск встречи людей с клещами», — отметили медики.