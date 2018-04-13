Сезон активности клещей начался в Беларуси
В связи с потеплением активизировались клещи — от их укусов только в марте пострадало уже 23 человека.
В связи с потеплением активизировались клещи — от их укусов только в марте пострадало уже 23 человека.
МИНСК, 13 апр — Sputnik. На территории страны начинается сезон активности клещей, такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси.
В связи с тем, что погодные условия благоприятствуют пробуждению клещей (за истекшую неделю дневная температура в некоторых регионах страны достигала +25 градусов), начали фиксироваться случая нападения клещей на людей и животных.
Как сообщили медики, только во второй половине марта пострадало 23 человека. Это в 9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Министерство здравоохранения порекомендовала всем выезжающим в загородную зону, дачные участки или посещающим лесные и парковые зоны, соблюдать меры предосторожности и защиты, а в случае обнаружения клеща на теле вовремя обращаться за медицинской помощью.
«Активное посещение загородных дачных участков, прилегающих к ним лесных массивов, выезд населения в загородную зону с целью заготовки березового сока, дров, выгула домашних питомцев повышает риск встречи людей с клещами», — отметили медики.
Для защиты от укусов, как напомнили в Минздраве, необходимо следует носить светлую одежду из плотной ткани, максимально закрывающую тело, использовать репелленты, периодически осматривать брюки и куртки, а владельцам участков — проводить своевременную вырубку сорных кустарников и скашивание травы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.