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06:52 (мск), источник: Lenta.Ru

У Трампа нашли внебрачного ребенка

Бывший привратник Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин рассказал, что у президента США Дональда Трампа есть внебрачный ребенок.

Источник: AP 2018

Он передал эту информацию таблоиду National Enquirer за 30 тысяч долларов. Статья в издании так и не вышла, но само соглашение, заключенное со швейцаром, просочилось в СМИ, сообщает New York Post.

Контракт предусматривал, что Саджудину придется заплатить миллион долларов, если он кому-то еще передаст эти данные или расскажет о сделке. По словам привратника, он очень удивился, когда узнал, что договор попал в прессу.

Изданию National Enquirer швейцар рассказал, что у Трампа был роман с одной из сотрудниц Trump World Tower, которая родила от него ребенка. Сама женщина эту информацию отрицает.

Как уточняет New York Post, Саджудину заплатила компания American Media, которой принадлежит в том числе и таблоид National Enquirer. Владелец медийной корпорации Дэвид Пекер называет себя близким другом американского лидера и старается выкупать эксклюзивные права на те или иные истории, которые порочат главу государства.

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12 апреля© Ньюстюб
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