У Трампа нашли внебрачного ребенка

Источник: AP 2018

Он передал эту информацию таблоиду National Enquirer за 30 тысяч долларов. Статья в издании так и не вышла, но само соглашение, заключенное со швейцаром, просочилось в СМИ, сообщает New York Post.

Контракт предусматривал, что Саджудину придется заплатить миллион долларов, если он кому-то еще передаст эти данные или расскажет о сделке. По словам привратника, он очень удивился, когда узнал, что договор попал в прессу.

Изданию National Enquirer швейцар рассказал, что у Трампа был роман с одной из сотрудниц Trump World Tower, которая родила от него ребенка. Сама женщина эту информацию отрицает.