У Трампа нашли внебрачного ребенка
Бывший привратник Trump World Tower в
Бывший привратник Trump World Tower в
Он передал эту информацию таблоиду National Enquirer за 30 тысяч долларов. Статья в издании так и не вышла, но само соглашение, заключенное со швейцаром, просочилось в СМИ, сообщает New York Post.
Контракт предусматривал, что Саджудину придется заплатить миллион долларов, если он
Изданию National Enquirer швейцар рассказал, что у Трампа был роман с одной из сотрудниц Trump World Tower, которая родила от него ребенка. Сама женщина эту информацию отрицает.
Как уточняет New York Post, Саджудину заплатила компания American Media, которой принадлежит в том числе и таблоид National Enquirer. Владелец медийной корпорации Дэвид Пекер называет себя близким другом американского лидера и старается выкупать эксклюзивные права на те или иные истории, которые порочат главу государства.
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