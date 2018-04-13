Катера и яхты приморцев могут оказаться на штрафстоянках

Как сообщил РИА «Восток-Медиа» заместитель начальника краевого главного управления МЧС, главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий, в регионе зарегистрировано около 35 600 плавсредств, которые являются маломерными судами. Также в крае есть 48 официальных мест стоянок маломерного флота. Контроль над соблюдением законности в этой области осуществляют 78 государственных инспекторов.
Главный приморский госинспектор по маломерным судам уточнил, что начиная с этого сезона, маломерные суда могут быть отправлены на штрафстоянку в случае выявления грубых нарушений в ходе их эксплуатации. Соответствующие изменения внесены в Административный кодекс РФ.
«Необходимо отметить, что нарушение нарушению рознь. Одно дело, когда у судоводителя в принципе нет документов на маломерное судно или право управления им, и другое — когда таких документов по какой-то причине не оказалось на борту во время встречи с инспектором», — сказал Маковецкий, поясняя то, что штрафстоянка ждёт только злостных нарушителей.
В связи с этим Леонид Маковецкий порекомендовал владельцам маломерных судов перед началом навигации проверить все необходимые документы, и при необходимости обновить их. Штрафные стоянки для маломерных судов, по его словам, будут организованны во Владивостоке в бухте Диомид и на острове Русский, а также в Хасанском районе Приморского края.
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