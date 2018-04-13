В Екатеринбурге потеплеет до +9
К концу недели в Екатеринбурге потеплеет, свидетельствуют данные Уральского гидрометцентра.
К концу недели в Екатеринбурге потеплеет, свидетельствуют данные Уральского гидрометцентра.
В пятницу воздух прогреется до +5,+7, правда, во второй половине дня придется потерпеть мокрый снег. Ночью столбики термометра опустятся до -1, -3.
В субботу осадков не обещают, зато будет на градус холоднее, чем в пятницу днем. В ночь на воскресенье прогнозируют от +1 до -1, а днем 15 апреля будет уже +7,+9. Осадков в воскресенье не будет, зато возможны порывы ветра до 13 м/с.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.