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07:53 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге потеплеет до +9

К концу недели в Екатеринбурге потеплеет, свидетельствуют данные Уральского гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 37% 758 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Reuters

В пятницу воздух прогреется до +5,+7, правда, во второй половине дня придется потерпеть мокрый снег. Ночью столбики термометра опустятся до -1, -3.

В субботу осадков не обещают, зато будет на градус холоднее, чем в пятницу днем. В ночь на воскресенье прогнозируют от +1 до -1, а днем 15 апреля будет уже +7,+9. Осадков в воскресенье не будет, зато возможны порывы ветра до 13 м/с.

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