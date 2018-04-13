В Екатеринбурге потеплеет до +9

В субботу осадков не обещают, зато будет на градус холоднее, чем в пятницу днем. В ночь на воскресенье прогнозируют от +1 до -1, а днем 15 апреля будет уже +7,+9. Осадков в воскресенье не будет, зато возможны порывы ветра до 13 м/с.