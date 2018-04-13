Погода 14 и 15 апреля в Новосибирске: тепло, но неуютно

В ближайшие трое суток — 14, 15 и 16 апреля — Новосибирская область будет находиться под влиянием циклонов со Среднего и Южного Урала, рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Поэтому погода будет неустойчивой, с осадками разной интенсивности: ночью — в виде мокрого снега, днем — в виде дождя. Ветер в порывах достигнет скорости 15−18 метров в секунду.

Температура в ночные часы будет колебаться от +1 до -5 градусов, по северным районам -до -10 градусов. Днем столбик термометра покажет от +2 до +9 градусов. Возможны гололедные явления.

«Погоду можно классифицировать как неблагоприятную, хотя по температурному фону — в основном около или выше нормы», — констатировал Ренад Ягудин.

Похожий прогноз погоды дает Росгидрометцентр, за тем лишь исключением, что в субботу и понедельник столичные синоптики оценивают вероятность выпадения осадков в Новосибирской области в 83−88%, а вот в воскресенье осадков все-таки быть не должно.