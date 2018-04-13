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07:59 (мск), источник: VN.ru

Погода 14 и 15 апреля в Новосибирске: тепло, но неуютно

Неустойчивая погода с осадками и сильным ветром ожидает Новосибирскую область в предстоящие выходные. Правда, есть все же повод для радости — температурный фон будет около или выше нормы.

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В ближайшие трое суток — 14, 15 и 16 апреля — Новосибирская область будет находиться под влиянием циклонов со Среднего и Южного Урала, рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Поэтому погода будет неустойчивой, с осадками разной интенсивности: ночью — в виде мокрого снега, днем — в виде дождя. Ветер в порывах достигнет скорости 15−18 метров в секунду.

Температура в ночные часы будет колебаться от +1 до -5 градусов, по северным районам -до -10 градусов. Днем столбик термометра покажет от +2 до +9 градусов. Возможны гололедные явления.

«Погоду можно классифицировать как неблагоприятную, хотя по температурному фону — в основном около или выше нормы», — констатировал Ренад Ягудин.

Похожий прогноз погоды дает Росгидрометцентр, за тем лишь исключением, что в субботу и понедельник столичные синоптики оценивают вероятность выпадения осадков в Новосибирской области в 83−88%, а вот в воскресенье осадков все-таки быть не должно.

Weather.com и «Яндекс. Погода» согласны с новосибирскими синоптиками насчет температурного фона и в корне не согласны по поводу осадков. Оба погодных сервиса прогнозируют пасмурную и ясную погоду без дождей и снега.

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