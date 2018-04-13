Погода 14 и 15 апреля в Новосибирске: тепло, но неуютно
Неустойчивая погода с осадками и сильным ветром ожидает Новосибирскую область в предстоящие выходные. Правда, есть все же повод для радости — температурный фон будет около или выше нормы.
Неустойчивая погода с осадками и сильным ветром ожидает Новосибирскую область в предстоящие выходные. Правда, есть все же повод для радости — температурный фон будет около или выше нормы.
В ближайшие трое суток — 14, 15 и 16 апреля — Новосибирская область будет находиться под влиянием циклонов со Среднего и Южного Урала, рассказал
Температура в ночные часы будет колебаться от +1 до -5 градусов, по северным районам -до -10 градусов. Днем столбик термометра покажет от +2 до +9 градусов. Возможны гололедные явления.
«Погоду можно классифицировать как неблагоприятную, хотя по температурному фону — в основном около или выше нормы», — констатировал Ренад Ягудин.
Похожий прогноз погоды дает Росгидрометцентр, за тем лишь исключением, что в субботу и понедельник столичные синоптики оценивают вероятность выпадения осадков в Новосибирской области в 83−88%, а вот в воскресенье осадков
Weather.com и «Яндекс. Погода» согласны с новосибирскими синоптиками насчет температурного фона и в корне не согласны по поводу осадков. Оба погодных сервиса прогнозируют пасмурную и ясную погоду без дождей и снега.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.