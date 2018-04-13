Жителей Чкаловска в Омске вместо мокрого снега завалило пеплом
На загрязнение воздуха омичи пожаловались в соцсетях.
На загрязнение воздуха омичи пожаловались в соцсетях.
Накануне, 12 апреля, жители Чкаловского поселка обнаружили, что их засыпает пеплом. «Машину я протру, а кто позаботится о моих легких? Онколог?», — под таким комментарием видеозапись с запечатленным на машине слоем пепла появилась в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».
По мнению пользователей, оставивших в комментариях под видео свое мнение, в выбросах пепла виновата ТЭЦ-5. Омичи уже начали связывать свои проблемы со здоровьем с качеством воздуха в городе. Большинство комментаторов склоняется к мысли навсегда уехать из Омска
Добавим, что, по официальным сообщениям ТГК-11, объем выбросов на ТЭЦ-5 за последние три года снизился на 43%.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.