Жителей Чкаловска в Омске вместо мокрого снега завалило пеплом

Источник: Om1.ru

Накануне, 12 апреля, жители Чкаловского поселка обнаружили, что их засыпает пеплом. «Машину я протру, а кто позаботится о моих легких? Онколог?», — под таким комментарием видеозапись с запечатленным на машине слоем пепла появилась в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению пользователей, оставивших в комментариях под видео свое мнение, в выбросах пепла виновата ТЭЦ-5. Омичи уже начали связывать свои проблемы со здоровьем с качеством воздуха в городе. Большинство комментаторов склоняется к мысли навсегда уехать из Омска из-за проблем с экологией.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-62731567&id=456241478&hash=061a228fc213425c&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.